Milica najavila spektakl kakav Balkan nije vidio: Elita 9 samo što nije počela, Mitrovići spremaju haos

Milica Mitrović oglasila se porukom na Instagramu, ali je ostala misteriozna po pitanju detalja i šta to Pink sprema od 6. septembra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Pink TV

Početak rijalitija "Elita 9" zakazan je za 6. septembar, a tim povodom oglasila se Milica Mitrović.

Milica, koja je ujedno i glavna producentkinja pomenutog formata, je na Instagramu poručila da gledaoce očekuje pravi spektakl.

"Elita 9 će sigurno biti nešto sasvim drugačije. Kasting za novu sezonu najgledanijeg rijalitija u zemlji uveliko traje", napisala je Milica.

Podsjetimo, neki od rijaliti učesnika su već poznati javnosti, a među njima su i bivša pobjednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić koja će se tamo naći oči u oči sa svojom suparnicom Majom Marinković. Ugovor je između ostalih potpisao i Bora Santana koji nakon četiri godine ponovo ulazi u rijaliti.