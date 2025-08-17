Bila je mis Jugoslavije, u Velikom bratu zavela Macu: Nestala iz javnosti, pa pretjerala sa operacijama

Tijana Stajšić danas živi u Novom Sadu i ne eksponira se u javnosti.
Tijana Stajšić je rođena u Somboru 1984. godine i još kao tinejdžerka počela je da se bavi manekenstvom i postigla brojne uspjehe. 2001. je pobijedila na izboru za Mis Jugoslavije, a zatim se na svjetskom izboru u Južnoj Africi plasirala u top deset ljepotica, zauzela 6. mjesto i time postala jedna od naših najuspješnijih misica.
Pored mode, bavila se i sportom, te je bila prvakinja Jugoslavije u karateu. Pažnju javnosti ponovo je privukla 2009. godine učešćem u rijalitiju "Veliki brat", gdje je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu.
Tijana Stajšić Veliki Brat
Tijana je nakon toga napustila manekensku karijeru i završila kurs za šminkanje čime se i danas bavi, a živi u Novom Sadu.
Na društvenim mrežama pratioci neretko ističi da je "lijepa kao i prije 20 godina", ali i da je "pretjerala s operacijama".