"Poslala sam mu poruku": Zorica Dukić otvorila dušu o Gastozu, spomenula i Anđelu Đuričić

Zorica Dukić stekla je popularnost u rijalitiju "Parovi", gdje je bila u emotivnoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Nedavno je otkrila da mu je čestitala na trijumfu u "Eliti 8".

Zorica se u poslednje vrijeme ne eksponira javno, ali sada je progovorila o bivšem momku kao i njegovoj djevojci Anđeli Đuričić.

"Mnogo puta sam doživjela da mi ljudi kažu: 'Šta si ti tražila sa onim'. Svi mi imamo vrline i mane, ja sam njega posmatrala kao dvije ličnosti. Nenad je bio pažljiv i predusretljiv, poslednji dinar bi dao iz džepa da ljudi oko njega budu srećni. To sam mu nekad zamjerala jer sam smatrala da nešto ipak treba i da se sačuva, uštedi. Kad me pitaju šta sam tražila sa njim, ja ljudima objasnim da ono što gledaju na televiziji nije Nenad već Gastoz dečko koji pravi šou", rekla je ona, pa nastavila:

"Imao je on i gubitaka i posrnuća, ali i velikih uspjeha. Ja sam mu uvjek govorila da je mogao više i bolje, ali možda sam i ja mogla bolje. Eto narod ga voli, izabrali su ga po drugi put. Mnogi se pitaju kako sam posle onakvih momaka, mogla da budem sa nekim iz rijalitija, ali Gastoz je bio uz mene kad mi je bilo najteže. Kad sam bila u depresiji, zbog tate, on je bio uz mene. Svađali smo se u vezi jer smo bili različitih karaktera. Spojio nas je zatvoreni prostor, zbližila nas je njegova pažnja prema meni u periodu kad mi je bilo teško u životu i ja sam mu na tome zahvalna. Bilo je svega, svađa, pa čak i policije. Odrasli smo, neke stvari koje sam tada govorila možda sada nikada ne bih iznosila. To su sitne mizerne stvari, kakve mnogi ljudi doživljavaju u vezama, ali kad si u etru sve je mnogo drastičnije."

"Poslala sam mu poruku"

Zorica je rekla da mu je čestitala pobjedu u "Eliti".

"Napisala sam mu 'Bogu hvala, odrasli smo'. Nije mi odgovorio na poruku, ne krivim ga toliko obaveza toliko ljudi znam šta znači izaći iz rijalitija kao pobjednik, ipak, mi nismo ostali u nekom kontaktu... Javimo se jedno drugom kad se sretnemo u gradu. Možda više i nema taj broj... Čestitala sam mu jer znam da ima dobru dušu i dobar je čovjek. Zvali su me u mnoge emisije nisam se odazivala jer nisam željela da neko kaže vraća sebi publicitet preko njega. Sa ove distance ne mogu reći da sam ga voljela, ali jesam bila zaljubljena. Ipak imali smo različite poglede na život i izdržali smo godinu i nešto zajedno"", rekla je ona i dodala da misli da je Anđela njegov tip djevojke.