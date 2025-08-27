Breskvica senzacija u Leskovcu, dočekao je gradonačelnik: Go stomak sijeva na Roštiljijadi, a nju zasuli poklonima

Anđela Ignjatović Breskvica večeras nastupa na Roštiljijadi u Leskovcu
Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica večeras nastupa na Roštiljijadi u Leskovcu, a gradonačelnik Goran Cvetanović lično ju je dočekao i pozdravio na manifestaciji.
Prije početka koncerta priređen je prijem za Anđelu u Gradskoj kući Leskovca, ispred koje su je sačekale na desetine djece koja su joj donijela poklone.
Anđela se pojavila u bijelom kompletu, topu koji je otkrio go stomak i leđa, ali i suknji s resama.