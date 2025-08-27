logo
Stanje Halida Bešlića neizvjesno: Oglasili se iz njegovog tima

Stanje Halida Bešlića neizvjesno: Oglasili se iz njegovog tima

Autor Đorđe Milošević
0

Halid već dugo muči muku sa zdravljem, o čemu smo već pisali.

Stanje Halida Bešlića neizvjesno Izvor: Kurir / Marina Lopičić

Nakon što je otkazao koncerte u Gradačcu i Ludbregu, Halid Bešlić otkazao je još jedan u nizu. Naime, legendarni pjevač neće nastupiti u klubu u Splitu, gdje je koncert bio zakazan za 13. septembar.

Organizatori su u zvaničnom saopštenju potvrdili da se koncert otkazuje iz zdravstvenih razloga, a kupci ulaznica biće uredno obaviješteni o postupku povraćaja novca.

"Jedva sam došao. Loše mi je, boli me ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi", rekao je Halid publici tokom poslednjeg koncerta u Banjaluci.

Pjevač je kasnije hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a prema pisanju portala Klix, primljen je na odjeljenje nefrologije.

Izvor: Story.hr/ Mondo

