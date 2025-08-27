Halid već dugo muči muku sa zdravljem, o čemu smo već pisali.
Nakon što je otkazao koncerte u Gradačcu i Ludbregu, Halid Bešlić otkazao je još jedan u nizu. Naime, legendarni pjevač neće nastupiti u klubu u Splitu, gdje je koncert bio zakazan za 13. septembar.
Organizatori su u zvaničnom saopštenju potvrdili da se koncert otkazuje iz zdravstvenih razloga, a kupci ulaznica biće uredno obaviješteni o postupku povraćaja novca.
Stanje Halida Bešlića neizvjesno: Oglasili se iz njegovog tima
Halid Bešlić
Pevač Halid Bešlić
"Jedva sam došao. Loše mi je, boli me ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi", rekao je Halid publici tokom poslednjeg koncerta u Banjaluci.
Pjevač je kasnije hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a prema pisanju portala Klix, primljen je na odjeljenje nefrologije.
Izvor: Story.hr/ Mondo