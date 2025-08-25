Halidu Bešliću ozbiljno ugroženo zdravlje: Otkazan još jedan koncert pjevača

Halid Bešlić je trebalo da održi koncert u Gradačcu 27. avgusta, ali je nastup otkazan zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Popularni pjevač je otkazao koncert u Ludbregu, koji je trebalo da se održi u petak, 5. septembra, saznaju domaći mediji. Bešlić se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama, zbog čega se nalazi u Kliničkom centru u Sarajevu, na odjeljenju nefrologije. Publika je s nestrpljenjem očekivala Halidov dolazak, ali je zdravlje pjevača stavljeno u prvi plan.

"Nažalost, koncert se otkazuje. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima", poručili su organizatori koncerta.

Pjevač se otežano kretao na sceni

Podsjetimo, zdravlje Halida Bešlića posljednjih dana ozbiljno je narušeno, a tome svjedoči i njegov koncert održan u Banjaluci. Pjevač se otežano kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sjedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo tijelo.

"Jedva sam došao. Loše se osjećam. Boli ovdje, boli onde, ali treba raditi", rekao je Bešlić okupljenim obožavaocima, nakon čega je uslijedio gromoglasan aplauz.