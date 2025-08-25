logo
Halidu Bešliću ozbiljno ugroženo zdravlje: Otkazan još jedan koncert pjevača

Halidu Bešliću ozbiljno ugroženo zdravlje: Otkazan još jedan koncert pjevača

Autor Ana Živančević
0

Halid Bešlić je trebalo da održi koncert u Gradačcu 27. avgusta, ali je nastup otkazan zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Halidu Bešliću ozbiljno ugroženo zdravlje Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Popularni pjevač je otkazao koncert u Ludbregu, koji je trebalo da se održi u petak, 5. septembra, saznaju domaći mediji. Bešlić se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama, zbog čega se nalazi u Kliničkom centru u Sarajevu, na odjeljenju nefrologije. Publika je s nestrpljenjem očekivala Halidov dolazak, ali je zdravlje pjevača stavljeno u prvi plan.

"Nažalost, koncert se otkazuje. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima", poručili su organizatori koncerta. 

Pjevač se otežano kretao na sceni

Podsjetimo, zdravlje Halida Bešlića posljednjih dana ozbiljno je narušeno, a tome svjedoči i njegov koncert održan u Banjaluci. Pjevač se otežano kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sjedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo tijelo.

"Jedva sam došao. Loše se osjećam. Boli ovdje, boli onde, ali treba raditi", rekao je Bešlić okupljenim obožavaocima, nakon čega je uslijedio gromoglasan aplauz.

Tagovi

Halid Bešlić

