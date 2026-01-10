Pahlavi je postao simbol monarhista i zagovornik demokratskih reformi, odbacivao je nasilje i insistirao na mirnoj tranziciji.

Reza Pahlavi, izgnani sin posljednjeg iranskog šaha, pozvao je pristalice da se pridruže talasu protesta u Iranu izazvanih ekonomskom krizom. Najstariji sin šaha svrgnutog 1979. godine naveo je na društvenim mrežama da je odziv bio „neviđen“ i da je režim „duboko uplašen“, pokušavajući da ugasi internet kako bi zaustavio demonstracije.

Rođen u oktobru 1960. u Teheranu, Reza je od malena bio odgajan da naslijedi presto, a obuku za pilota borbenog aviona završavao je u SAD, gdje živi i danas. Studirao je političke nauke, oženio se Jasmin, advokatkinjom iransko-američkog porekla, i odgojio tri ćerke. Nakon revolucije 1979. godine, porodica je izgubila moć i živjela u egzilu, dok su mu mlađa sestra i brat sebi oduzeli živote.

Pahlavi je postao simbol monarhista i zagovornik demokratskih reformi, odbacivao je nasilje i insistirao na mirnoj tranziciji. Posljednjih godina njegov ton je postao izričitiji; nakon izraelskih vazdušnih napada 2025. najavio je spremnost da pomogne u vođenju prelazne vlade i predstavio 100-dnevni plan za privremenu administraciju.

Iako ga neki vide kao vođu opozicije sposoban za nacionalno pomirenje, kritičari upozoravaju da i dalje previše zavisi od strane podrške, dok iranska vlada njegovu ulogu predstavlja kao pretnju. Njegove pristalice ga smatraju ključnom figurom za slobodne izbore i vladavinu zakona u Iranu, dok ostaje neizvjesno da li će ikada moći da se vrati u zemlju ili da ostvari „slobodni Iran“.