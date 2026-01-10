Predsjednik Tramp je takođe naveo da mu se Kombs obratio "putem pisma".

Izvor: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Predsjednik Amerike Donald Tramp otkrio je kako mu je muzički mogul Šon Didi Kombs tražio predsjedničko pomilovanje. Podsjetimo, 56-godišnji Paf Dedi nedavno je osuđen na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvjema tačkama optužnice za prevoz radi učestvovanja u prostituciji.

U ekskluzivnom izvještaju koji je "New York Times" objavio 8. januara, 79-godišnji Tramp potvrdio je da je Didi "tražio pomilovanje". Na direktno pitanje da li razmatra tu mogućnost, Tramp je odgovorio da "nema namjeru da pomogne" osramoćenom muzičaru.

Predsjednik Tramp je takođe naveo da mu se Kombs obratio "putem pisma". Kada su novinari zatražili više detalja o Didijevom zahtjevu, Tramp je odgovorio kontrapitanjem: "Oh, da li biste željeli da vidite to pismo?", ali pismo na kraju nije predočio.

Tramp je u oktobru u Beloj kući novinarima otkrio da je Didi tražio pomilovanje, potvrdivši da je primio poseban zahtjev koji se tiče Kombsa. "Zovem ga Paf Dedi; tražio mi je pomilovanje", izjavio je Tramp.