"Ovo nije ista osoba": Sin Arnolda Švarcenegera neprepoznatljiv nakon gubitka kilograma

Kristofer Švarceneger ponovo je privukao pažnju javnosti kada je na porodičnom odmoru pokazao svoju novu vitku figuru. Na fotografijama koje je na Instagramu objavila njegova sestra Ketrin vidi se 27-godišnjak u uskoj majici kratkih rukava i kratkim pantalonama, a u prvi plan dolazi transformacija na kojoj radi poslJednjih nekoliko godina.

Na brodu su bili i Ketrinin suprug Kris Prat, kao i majka Marija Šrajver. Prat je takođe pokazao isklesano tIJelo u kupaćim pantalonama, ali je ipak najviše pažnje privukao Kristofer.

Cijeli život borba sa kilogramima

Put ka zdravijem izgledu Arnoldov sin započeo je još 2020. godine. Ranije ove godine otkrio je da je iz ishrane izbacio hleb tokom posta, što mu je pomoglo da izgubi oko 14 kilograma za manje od dva mjeseca. Dodao je da cijeli proces traje više od pet godina i da je bio ispunjen brojnim pokušajima i greškama.

"Ovo nije ista osoba", "Svaka čast na rezultatima", "Dokaz da se trud isplati", nizali su se komentari na mrežama.

Ispričao je i da ga je putovanje u Australiju 2019. godine podstaklo da se ozbiljnije posveti zdravlju, jer zbog težine nije mogao da skoči padobranom. Još u srednjoj školi pokušavao je razne režime i posebne obroke, ali je priznao da je često imao osjećaj da se zbog toga izdvaja.

"Mršavljenje se ne dogodi preko noći", rekao je, dodavši da ni danas ne osjeća da je došao do konačne faze poslije.

Porodica ponosna na njega

Transformaciju su mu javno pohvalili brat Patrik i otac Arnold. Patrik mu je poručio da je nova osoba, dok je Arnold oduševljeno govorio da ne može da isprati sve njegove treninge od boksa do dizanja tegova i vožnje bicikla.

Kristoferova majka Marija Šrajver i dalje održava dobre odnose sa Arnoldom uprkos razvodu, nakon što je 2010. godine otkrivena afera sa kućnom pomoćnicom Mildred Bajan, s kojom ima sina Džozefa Bajenu. Džozef je krenuo putem bodibildinga poput slavnog oca, dok se Kristofer odlučio za drugačiji, postepeniji pristup manje nezdrave hrane i dosljedan režim vježbanja.