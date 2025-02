Gledao golog sina na ekranu, pa jednom rečenicom izazvao buru: Švarceneger ponosan na nasljednika

Evo šta je Arnold Švarceneger rekao o goloj sceni sina u seriji "The White Lotus".

Izvor: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Slavni holivudski glumac ima trojicu nasljednika, a vanbračni sin najviše liči na njega. Arnold Švarceneger ponosno je prije nekoliko dana pozirao sa sinom Patrikom na crvenom tepihu, tokom premijere treće sezone serije "The White Lotus", u kojoj glumi njegov nasljednik koji se na malom ekranu pojavljuje obnažen, što je njegov otac prokomentarisao na intrigantan način.

Arnold Švartceneger i Patrik Švarceneger bili su sjajan tandem na crvenom tepihu, koji se pojavio u retro odijelu, koje krase zvonaste pantalone i maksi sako. A takođe je prisustvovala i njegova majka Marija.

Čuveni Terminator oglasio se nakon premijere: "Kakva predstava! Mogao bih da kažem da sam iznenađen kada sam saznao da ima golišavu scenu, ali šta reći - iver ne pada daleko od klade".

Švarceneger je preporučio svima da pogledaju nastavak hit serije, čiji autor Majk Vajt kaže da će treći dio biti satiričan i duhovit pogled na smrt, istočnjačku religiju i duhovnost. Kritičarka Alison Herman rekla je da je nova sezona najveća do sada, i produkcijski najbolja pa se snimalo u Tajlandu, plesnim klubovima i na raskošnim jahtama, piše Variety.

Arnold je bez problema gledao golišavu scenu svog sina na ekranima, a on kao glumac i te kako razumije i tu stranu glumačke profesije. Ipak, rečenica da iver ne pada daleko od klade podsjetila je sve na njegovu vanbračnu aferu kojom je srušio brak sa Marijom Šrajver.

Pogledajte još Patrikovih slika sa instagrama:

Napravio dijete koje je preslikano on kućnoj pomoćnici

Glumac i bodibilder Džozef Baena je vanbračni sin glumca i nekadašnjeg guvernera Kalifornije Arnolda Švarcenegera. On je Džozefa dobio tokom afere sa spremačicom Mildred Baenom, a zatrudnjela je u isto vrijeme kada i supruga slavnog glumca.

"Bruka" je otkrivena tek kada je Džozef porastao i kada su svi vidjeli očiglednu sličnost sa Arnoldom. Sam mladić je ispričao da je saznao ko mu je otac kada je imao 12 godina, nakon čega je ostvario blizak odnos sa njim i njegovom porodicom. On je gostujući u Jutarnjem programu britanske televizije otkrio zašto nije uzeo očevo prezime.

"To je dobro pitanje. Zato što sam želio sam da uspijem u životu, sam da izgradim karijeru, svojom odlučnošću i radnom etikom. Želio sam sam da budem zaslužan za to. Moja porodica je velika i pruža mi podršku, ali ne toliko javno. Drago mi je zbog toga jer smatram da je samostalnost važna, tako se postaje muškarac, kada sam uspiješ. To sam radio i za sada mi uspijeva", rekao je Baena.

Baena je jednom prilikom o svom ocu rekao: "Volim ga. On je nevjerovatan čovek, volim moju majku, najdivniju ženu, tako da, srećan sam što sam dio porodice".

Pogledajte kako izgleda Švarcijev vanbračni sin:

Javnost je saznala za Švarcenegerovog vanbračnog sina 2011. godine. Iste godine je njegova supruga Marija Šrajver podnijela zahtjev za razvod. Marija i Arnold imaju sinove Patrika i Krisa i ćerke Katarinu i Kristinu.