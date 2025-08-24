"Zabavljala sam se sa Danilom Kišom, ali nam jedno nije prijalo": Eva Ras otkrila intimne detalje veze sa književnikom

Poznata glumica Eva Ras prisjetila se romanse sa čuvenim piscem.

Glumica Eva Ras otkrila da je u mladosti bila u ljubavnoj vezi sa čuvenim književnikom i akademikom Danilom Kišom. Proslavljena glumica ne krije da je u životu imala više emotivnih partnera, kao i nekoliko brakova, a prema svakome od njih je, kako kaže, gajila emocije i osjećala prvenstveno ljubav, a potom i strast. Jedan od Evinih emotivnih partnera i velikih ljubavi bio je velikan jugoslovenske književnosti. Oni su bili u ozbiljnoj emotivnoj vezi, ali su, kako je istakla, zbog neslaganja u intimi odlučili da ipak ostanu samo prijatelji.

"Kad sam bila mlada, zabavljala sam se sa Danilom Kišom. On bi bio srećan da sazna da nije bio samo veliki pisac već i veliki muškarac. Zabavljali smo se neko vrijeme, ali to nije prijalo ni njemu ni meni. Međutim, nastavili smo da se zabavljamo, dok me jednom nije uhvatio za ruku i rekao: 'Je l' ja to dobro osjećam da ni tebi nije dobro sa mnom?",rekla je Eva Ras.

"Ali, Evo, to je Danilo Kiš. Kako može da ne bude dobro?", upitala je voditeljka Jovana.

"Pitao me je hoćemo li cijelog života da izigravamo da nam je dobro ili ćemo se rastati i mi smo bili prijatelji do kraja njegovog života. Bili smo kao brat i sestra, jer nama 'to' nije valjalo. Samo erotski dio, ostalo jeste, ali ja mislim da je to za gospođu samo utjeha", objasnila je glumica.

Ovo priznanje Eve Ras izazvalo je pažnju, jer malo je onih koji su znali ovaj detalj iz njene prošlosti. O ljubavi sa Danilom Kišom pričala je samo jednom, prije osam godina, kada je najavljivala svoj roman "Temura".

"Mnogim čitaocima će biti interesantno poglavlje iz mog novog romana 'Temura', gdje pišem o ljubavnoj vezi sa velikim piscem Danilom Kišom u doba kad sam studirala, a on već uveliko sticao književnu slavu. Ta ljubav se dogodila u vremenu kad se nismo fotografisali i novine nisu senzacionalistički lovile tuđe živote, paparaci su u tom vrijemenu živeli u Italiji, mi smo još bili pošteđeni takvih proganjanja", ispričala je Eva 2017. godine i nastavila:

"Sve je manje onih koji su bili svjedoci Kišove i moje ljubavi i zbog toga sam unijela to poglavlje iz mog života u roman. Danila i mene je spojilo naše zajedničko porijeklo, on se rodio kao Jevrejin i do svoje sedme godine zvao se Daniel Kon, a onda je otac, da bi zaštitio porodicu od progona Jevreja u Drugom svjetskom ratu, promijenio prezime, tako je postao Danilo Kiš. Ono što je zanimljivo u tom poglavlju, to je što nismo bili uspješni ljubavnici i tako smo se rastali u mladosti, a u romanu se srijećemo i neposredno prije njegove smrti, kad sam ja već bila udovica", otkrila je književnica i glumica Eva Ras za Glas Srpske prije osam godina.

