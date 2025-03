Glumica se u 22. godini treći put udala i varala muža u njegovom stanu: "Nije bilo prve bračne noći, pa sam imala afere"

Šok priznanje glumice Eve Ras!

Glumica Eva Ras se tri puta udavala, a kako je otkrila svog trećeg supruga Radomira Stevića Rasa je varala odmah nakon što su se vjenčali i to u njihovom stanu.

"Iz vremena sam gdje je važilo: 'Prvo se udaj, pa onda skidaj gaće!' s Rasom nisam imala ni prvu bračnu noć, odmah je otišao u Rusiju u posjetu. Nisam ga vidjela dva mjeseca i mislila sam da će taj brak biti kao i prethodna dva. Zato sam imala neke afere tokom ta dva mjeseca. Dolazila sam u garsonjeru u kojoj smo živjeli, a izlazila sam u bioskop i vodila ljubav s nekim drugim muškarcima. Imala sam 22 godine, a već sam dva puta bila razvedena. Ras nije bio ljubav mog života u početku, tek je posle postao", rekla je glumica Eva Ras, pa dodala da joj je drugi brak bilo strašno iskustvo:

"Tad je postojala fama i obaveza da djevojka mora da uđe nevina u brak. Prvi put sam se zato udala, a drugi put da me ne startuju kao razvedenu ženu, kao što je radio Slobodan Aligrudić. To je bilo još gore. Drugi brak mi je bio baš strašan. On je bio narkoman, ali mi nismo tad znali šta to znači. Kad sam ja probala šta on to smrče i šta radi, bila sam van sebe od toga. Kad sam se prizvala svijesti, prvo što sam pomislila jeste kako taj čovjek mene može da voli kad ne zna za sebe. I odmah sam tražila razvod. Bila sam očajna zbog te droge, svuda je bilo droge po kući. Nikad nije dao da to uradimo zajedno. Posle su mi pričale komšije da sam noću išla po tuđim stanovima i da sam bila potpuno van sebe. Posle su se javljali narkomani da pitaju šta sam uzela i da bi i oni voljeli isto", priznala je Eva.

"Danima nisam jela"

Eva je ispričala da nakon uzimanja narkotika nije znala za sebe i da danima nije jela i spavala.

"Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osjećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti pi*ala! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj djeci i unucima".

