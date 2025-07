Oglasila se glumica koju je Mina Kostić živu sahranila: Nije birala riječi, javno joj se obratila i poručila ovo

Veliku buru izazvao je komentar folk pjevačice Mine Kostić koji je objavila na društvenim mrežama, a sada se oglasila i glavna akterka cijele priče.

Pjevačica Mina Kostić iznenadila je sve komentarom ispod jedne objave o Evi Ras, na kojoj se pisalo o njenoj ljubavi sa pokojnim suprugom.

Međutim, kako je većina ljudi protumačila, Mina je glumicu živu sahranila, a sada se oglasila i sama Eva.

"Živa sam i zdrava, evo me na Kalenić pijaci. To je moja radost. Kad budem stvarno umrla, niko neće pisati o tome. Zanimljivo je da vam se ljudi, kad vas proglase mrtvim, još više dive i poštuju vas. Obraduju se kad vas vide, a ne bježe kao da su vidjeli avetinju", rekla je Eva, pa dodala:

"Minu poznajem. Ne zamjeram joj što misli da sam umrla. Njoj želim da bude dugovječna, uprkos tome što je život sada jako kratak", poručila je Eva Ras za Kurir.

Šta je Mina napisala?

Na mrežama se pojavio opis ispod jedne fotografije koji je glasio:

"Radomir Stević Ras je bio treći suprug poznate glumice Eve Ras. Za slavnu umjetnicu on je bio "onaj pravi", te ga ni nakon skoro četiri decenije od njegove smrti nije preboljela: 'Svih ovih godina vjerna sam Radomiru Steviću Rasu, a vjerna sam mu jer sam ga voljela i ljubav ne može da prestane zato što je on umro. Moja ljubav prema njemu trajaće do moje smrti', više puta je isticala Eva. Nakon iznenadnog gubitka njene najveće ljubavi, 1993. godine ostaje bez ćerke Krune, koja pod neobjašnjivim okolnostima umire u Parizu. Od te boli, ni danas se nije oporavila", stajalo je u opisu fotografije Eve i njenog pokojnog muža.

"Vječna im slava u Gospodu Isusu Hristu", napisala je Mina Kostić, a pratioci nisu ostali imuni na ove riječi, te su pisali:

Ipak, nije isključeno da je Mina mislila ne samo na pokojnog supruga glumice, već i na njenu ćerku.