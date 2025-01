Eva Ras ćaskala sa Madonom u liftu hotela: Ostala zatečena nakon ove rečenice, sve javno ispričala

Eva Ras se prisjetila scene sa jednog putovanja koja joj je definitivno ostala urezana za cijeli život.

Izvor: Kurir TV printscreen

Glumica Eva Ras otkrila je svojevremeno da se našla oči u oči s pop ikonom Madonom u liftu jednog luksuznog hotela u Rio de Žaneiru, a takođe nije ni slutila da će razmijeniti nekoliko riječi sa jednom od najvećih svjetskih zvijezda.

Ovaj nesvakidašnji susret nije samo zanimljiva anegdota iz života poznate glumice, već i dokaz da slava neke ljude ne mijenja.

"Jedne godine dobila sam nagradno putovanje na karneval u Rio. Posle nekoliko dana slučajno sam u liftu hotela u kojem sam odsejla srela Madonu. Iznenadila sam se kada sam vidjela da je niža od mene. Rekla sam joj: "Znam ko si ti, presrećna sam što idemo liftom zajedno. Bavim se kulturom isto kao i ti, nisam planetarne slave, ali jesam glumica", rekla je Eva, pa dodala:

"Upitala me je: "A u kojoj zemlji si glumica?". Odgovorila sam joj: "U Srbiji, ti sigurno ne znaš gdje je to", odgovorila sam joj. Pitala me je kako se zovem i rekla mi je da će me izguglati."

Izvor: Profimedia

Doživjela veliku tragediju

Glumica Eva Ras prošla je kroz veliku životnu tragediju kada je izgubila ćerku Krunu, koja je preminula u 24. godini u Parizu.

Ona je Krunu dobila sa slikarom Radomirom Stevićem Rasom, za kog je oduvijek govorila da je bio ljubav njenog života. Par nije mogao da dočeka da postanu roditelji, no bitka za potomstvo se zakomplikovala - glumica je imala čak sedam spontanih pobačaja prije nego što je uspjela da iznese trudnoću do kraja i rodi Krunu.

Nažalost, Eva Ras je ostala bez supruga kada je imala samo 40 godina, a tragedije su se samo ređale. Samo devet godina kasnije ostala je i bez ćerke, koja je preminula u Parizu dok je tamo studirala. Vijesti o smrti ćerke potpuno su slomile glumicu.

Izvor: Kurir/ Mondo/ Đorđe Milošević