Gastoz dio nagrade od 100.000 € daje na dugove? Završio u zatvoru pa pozajmljivao novac da bi se spasio

Tokom hapšenja u Tajlandu Nenad Marinković nije imao dovoljno novca, pa je morao da ga pozajmi od prijatelja, a sad će riješiti sve finansijske probleme.

Izvor: ATA / A AHEL

Život Nenada Marinkovića Gastoza na momente je podsjećao na ono što možemo da vidimo u pojedinim holivudskim filmovima. Njegov život bio je pun uspona i padova, ali je svaki put uspijevao da se izdigne iz problema. Tako je bilo i u rijalitiju "Elita 8", u kojem je učestvovao od samog starta i na kraju odnio pobjedu. Osvojio je nagradu od 100.000 eura, koju planira, između ostalog, da iskoristi za otplatu dugova.

Teška situacija

Poznato je već da Gastoz odranije ima veliki finansijske probleme. U njih spadaju i računi iz aprila prošle godine, kad je rijaliti zvijezda završila u zatvoru u Tajlandu. Tada su mu se prijatelji našli, jer nije imao novac za kaznu i ostale potrepštine, pa će sad od nagrade podmiriti sve kojima duguje. To za Kurir tvrdi njegov blizak prijatelj:

"Gastoz nikad nikome nije ostao dužan. Jeste pozajmljivao novac od prijatelja, ali uvijek je sve uredno vratio. On je i u rijaliti ušao, jer je znao da je odličan igrač i da će pobijediti. Mali je iznos koji je ostao dužan nekolicini prijatelja koji su mu se tada našli u nevolji. To u ovom životnom trenutku nije ništa za njega. Ne znam tačno, ali rekao bih da je, kad se sve sabere i oduzme, taj dug oko 5.000 eura", pričao je izvor za Kurir.

Inače, i sam Gastoz je svojevremeno govorio o periodu nakon hapšenja.

"Vrijeme sam uglavnom provodio s kumovima, prijateljima koje sam upoznao tamo, a i s radnicima u firmi. To je opširna priča. Moraćete da imate tri sata minimum da sjednemo i da razgovaramo, jer kad krenem da pričam, moraćete da znate od čega kreće, šta se zapravo desilo, kako, zbog čega je tako dugo trajalo i mnogo, mnogo stvari, a ne samo zašto su me uhvatili", kazao je on.

Nevjerovatna priča

"Mene su uhvatili zato što sam bio na motoru pijan. Ali šta se dešavalo prije toga, zbog čega su mi izgubili pasoš, kome sam ga dao, šta su mi našli, gdje su našli... To je već jedna nevjerovatna priča. To zašto sam priveden je toliko smiješno, šta mi se zapravo tamo desilo. To je jedna smijurija živa, a mogao sam ozbiljno da naj**em. S kim sam živio, kako sam živio, ko je bio tu, s kim sam spavao, s kim sam se dodirivao u snu nogama", ispričao je tada Gastoz za medije.

Osvojio ozbiljan novac

Podsjetimo, Gastoz je pobjednik "Elite 8", a odmah nakon trijumfa otkrio je za Kurir kako će potrošiti svoju nagradu.

"Iskreno da kažem, novca ima dosta. Naravno da ćemo prvo malo uživati i putovati, a onda bismo mogli i da negde uložimo novac", poručio je.

(Kurir.rs/MONDO)