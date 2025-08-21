KEBA IMAO USLOV KAKO BI BIO ŽIRI U ZVEZDAMA GRANDA! Tražio vrlo čudnu stvar, iscurili detalji dogovora

Keba je zahtijevao jednu neobičnu stvar.

Izvor: Grand TV/screenshot

Dragan Kojić Keba postao je dio žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a sada je pjevač progovorio o detaljima.

On je istakao da je presrećan što će imati priliku da pomogne mladim takmičarima u građenju muzičke karijere.

"Želja mi je da svojim prisustvom vratim u što većoj mjeri fokus na sve te mlade kandidate, kao što je veći niz godina bilo u vrijeme Saše Popovića, jer to i treba prvenstveno da bude suština ovog takmičenja, a svi mi kao stručni žiri da zajedno sa publikom imamo pošten sud i respekt prema njima kao kolegama i budućim naslednicima" rekao je Keba.

Keba imao zahtjev

Pored toga je priznao i da je imao i zahtjev za produkciju. Kako je otkrio, on je tražio da na stolu pored njegovog tastera stoji ogledalo na koje će moći stalno da se ogleda.

"Rajder lista je bila veliko magično ogledalo, gdje se ja uvijek mogu pogledati i neko drugi, kome ja dozvolim, pritiskom na magični taster na ogledalu. Skupa je to stvar, jer vlasnik odlučuje ko se može pogledati" ispričao je Kojić.

"Hvala Grandu što su mi ukazali povjerenje"

Inače, Keba je istakao da je veoma zahvalan Grandu što su mu ukazali povjerenje i pozvali ga da bude dio tima.

"Zvezde Granda su nesumnjivo veliki projekat. To nije samo muzičko takmičenje, to je most koji spaja sve zemlje regiona, Evrope i svijeta i brod koji plovi bez muzičkih granica. Ja bih se zahvalio milionima gledalaca koji su na osnovu mojih učešća u prošlom serijalu mi ukazali bezrezervno povjerenje i naklonost. Sigurno ću to opravdati, a ujedno zahvaljujem se i produkciji Zvezda Granda što su to prepoznali i odlučili da mi ukažu povjerenje da na tom brodu budem stalni član posade" poručio je on i dodao:

"Radujem se tome i siguran sam da imam znanje, da imam kvalitet, ljubav, volju i pošten sud i da ću na pravi način u svakom momentu svakom takmičaru ukazati kako na pravi način da postupaju na svojoj prvoj višoj stepenici na kojoj su bili dok nisu došli u „Zvezde Granda“. Siguran sam. Obećavam."