DPS tvrdi da je na djelu zloupotreba državnog aparata za borbu protiv opozicije, poručuju "tužilačkoj kumovskoj družini" da "ničija nije do zore gorjela"

Izvor: DPS

Jutrošnjim ,,spektakularnim” hapšenjem bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, Milutina Simovića, zbog navodne zloupotrebe službenog položaja od 5.000 eura za troškove reprezentacije, formalizovalo je progon Demokratske partije socijalista od strane Specijalnog državnog tužilaštva, saopšteno je iz te partije.

Kako su istakli, ukoliko su ranije i postojale sumnje javnosti u odnosu na optužbe o selektivnosti koje su dolazili iz naše partije, vjerujemo da nakon današnjeg dodađaja niko u Crnoj Gori nema više nikakve dileme – umjesto da se bavi kalašnjikovima, milionskim pronevjerama aktuelne vlasti, razaranjem institucija, arčenjem državnih finansija na svakom koraku, SDT se bavi restoranskim računima od par stotina eura starim sedam ili osam godina.

“Činjenica da se SDT, uprkos brojnim očiglednim nepočinstvima ove vlasti, koja prevazilaze navodnu zloupotrebu od 5.000 eura, bavi samo i isključivo Demokratskom partijom socijalista i da uz zloupotrebu tužilačkog aparata svim silama pokušava da sroza rejting DPS-a, definitivno potvrđuje da je na djelu zloupotreba državnog aparata za borbu protiv opozicije”, dodaju iz DPS-a.

Kako zaključuju, jasno je i tužilačkoj kumovskoj družini, da ničija nije do zore gorjela, pa tako neće ni njihova, te da će doći dan kad će odgovarati za represiju koju vrše nad kritičarima ove nakaradne vlasti kroz brutalnu zloupotrebu službenog položaja kroz koju su tužilaštvo legitimisali kao bič za obračun sa političkim protivnicima.