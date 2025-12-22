logo
Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru

Autor Dragana Tomašević
Tijana je prije dvije godine postala majka sina, a sada očekuje prinovu u porodici.

Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru Izvor: Instagram/tijanaaar

Bivša djevojka brata tenisera Novaka Đokovića, Đorđa Đokovića, atraktivna Tijana Ralić objavila je na Instagramu da čeka drugo dijete sa svojim partnerom.

Đorđe i Tijana bili su zajedno šest godina i svi su mislili da će njihova ljubav biti krunisana brakom, ali ga je brineta ostavila, iako je najmlađi Đoković bio spreman na sve sa njom.

Tijana je prije dvije godine sa suprugom dobila sina, a sada je saopštila da u njihovu porodicu stiže prinova.

Ona se snimila u haljini kako mazi stomak, te je podijelila fotografije sa partnerom, fudbalerom Aleksom Damjancem i napisala:

"Naša porodica raste. Beba se učitava".

Izvor: Instagram/tijanaaar

Ralićeva je svojevremeno odgovarala na pitanja na mrežama o Đorđu.

"Da li je istina da je bivši htio da se vjenčate, a ti ne i da si zato raskinula?"

"Istina je da je želio, a ja ne, ali ga nisam zbog toga ostavila", napisala je Tijana, a onda nastavila da odgovara na pitanja o raskidu.
Da li je teško preseći vezu nakon šest godina?, uslijedilo je pitanje na koje je Tijana dala iskren odgovor.

Ovako je izgledala tokom veze s Đokovićem:

Đorđe Đoković Tijana Ralić
Izvor: Instagram printscreen

"Joj, ne pitaj me ništa. Meni je bilo užasno teško jer sam se sve nadala da će se nešto promijeniti, ali kada prerasteš osobu i odnos uopšte, ne vrijedi nadati se da će biti bolje, tako da presijeci odmah. Svako čekanje samo otežava i tebi, a i osobi sa kojom si u vezi", zaključila je bivša djevojka Đorđa Đokovića tada na Instagramu

