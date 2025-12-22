Stijepović je rekao da očekuje da će da naiđu na razumijevanje, jer su njihovi stavovi opravdani i poznati 20 godina. Postrojenje je nazvao zagađivačem.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je večeras na razgovor mještane Botuna, koji su nakon sastanka rekli da su dogovorili da se nastave razgovori o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Duško Stijepović je rekao da su iznijeli stavove mještana, koje su saslušali predsjednik države i njegovi saradnici, prenosi "Dan".

"Saslušali su nas. Na predlog predsjednika Milatovića biće iniciran sastanak sa predstavnicima svih strana uključenih u priču o gradnji u Botunu. Tu mislimo na predstavnike Vlade, kancelarije Evropske unije, Glavnog grada i Opštine Zeta", rekao je Stijepović.

On kaže da su Milatoviću prenijeli da ne odustaju od svog zahtjeva da se lokacija za gradnju postrojenja promijeni.

"Mi od tog stava odstupiti nećemo. On je iznio stav da će da sazove sastanak kako bi se razgovori nastavili".

Stijepović je rekao da očekuje da će da naiđu na razumijevanje, jer su njihovi stavovi opravdani i poznati 20 godina. Postrojenje je nazvao zagađivačem.

"Preko Botunjana i preko volje Zećana mislim da se kolektor u Botunu ne može izgraditi".

Mještanin Jagoš Bećirović kazao je da su Milatoviću predstavili rezultate lokalnog referenduma održanog 14. decembra, "koji su jasni". Podsjeća da je skoro 65 odsto stanovnika Zete izašlo na referendum i poručuje da to mora i treba da se uvaži.

Bećirović je rekao da im je Milatović kazao da je upravo rezultat referenduma bio povod večerašnjeg sastanka. "Nama je to izvjesno ohrabrenje".

Milatović je, dodaje, kazao i da izlaznost na referendumu nije za potcjenjivanje.

"Dogovora nikakvog nema. I dalje ostajemo pri stavu da jedinstveno nastupaju Opština Zeta i mještani Botuna na eventualnom narednom sastanku po pitanju gradnje", rekao je Bećirović.