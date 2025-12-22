Dva automobila su oštećena
U podgoričkom naselju Zagorič za sada nepoznata osoba zakucala se u dva automobila nakon čega je pobjegla sa lica mjesta, oštetivši dva automobila.
Za sada nema više informacija.
Hvala što ste nam poslali vijest.
