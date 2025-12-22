logo
"Borimo se i trudimo": Šabanova ćerka bijesna, otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena

Autor Đorđe Milošević
0

Ilda se dotakla svog pokojnog oca, velike muzičke legende, i reagovao na nepravdu.

Šabanova ćerka bijesna, otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Folk pjevačica Ilda Šaulić, ćerka muzičke legende Šabana Šaulića, izbacila je novi album i tom prilikom proćaskala sa medijima o raznim temama koje se tiču njenog poslovnog, ali i privatnog života.

Jedno od nezaobilaznih pitanja je bilo i ko je sve profitirao nakon smrti njenog oca i da li se porodica bori da to sve dovede u red, budući da se i bliži humanitarni koncert posvećen Šabanu, koji je zakazan za februar u Sava centru.

"To kod nas nije sve uređeno kako treba. To je jedna borba. Mnogo ljudi je tu profitiralo i iskoristilo njegovo ime i prezime i neka njegova djela, ali se mi poslednjih godina trudimo da sve što je ostavio zaštitimo i na sve moguće načine ćemo se truditi da ono što treba da ostane porodici bude tako", rekla je Ilda za domaće medije.

Ilda Šaulić Šaban Šaulić pjesme

