Budžet Opštine Zeta u narednoj godini iznosiće 14,7 miliona eura, što je za četvrtinu više od budžeta iz tekuće godine, saopšteno je iz te lokalne samouprave.

"Ako ukratko rezimiramo predlog Odluke o budžetu Opštine Zeta za 2026. godinu, onda zaključujemo da je kvalitetan rad u sektoru finansija u kontinuitetu omogućio nastavak finansijske bajke u Zeti", saopštio je vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za finansije i budžet Bojan Popović.

Sopstveni prihodi se povećavaju za 25 odsto - čine 18 odsto ukupnog budžeta i iznose 2,65 miliona eura, ustupljeni prihodi rastu za tri odsto - čine 24 odsto budžeta i iznose 3,57 miliona eura, donacije i transferi rastu za 55 odsto - čine 40 odsto budžeta i iznose šest miliona eura, dok prenijeta sredstva ostaju na sličnom nivou kao prošle godine i čine 18 odsto ukupnog budžeta (iznose 2,5 miliona eura), pojasnio je on.

"Ako posmatramo individualne prihodne pozicije, značajnije povećanje imamo kod poreza na nepokretnosti, poreza na promet nepokretnosti i poreza na dohodak fizičkih lica, kao i kod naknada za uređenje građevinskog zemljišta i naknada za puteve, dok su i sve ostale pozicije ostale ili na istom nivou ili su malo povećane. Transferi su takođe značajnije uvećani, i to zbog većeg iznosa sredstava koja će Opština Zeta dobiti iz Egalizacionog fonda, i zbog naplate potraživanja iz 2023. godine od Glavnog grada – napokon je dobijena potvrda od strane Glavnog grada da će se ovaj transfer realizovati u narednoj godini", piše u saopštenju.

Naveo je i podatke o alokaciji na rashodnoj strani:

"Pozicija bruto zarada i ostalih ličnih primanja je uvećana za 21,5 odsto i u strukturi budžeta čini 12,5 odsto, odnosno ukupno iznose 1,84 miliona eura; rashodi za materijal su uvećani zadva i u strukturi čine jedan odsto, odnosno iznose 141 hiljada eura; rashodi za usluge su uvećani za 13,5 odsto i u strukturi čine tri odsto, odnosno iznose 413 hiljada eura; rashodi za tekuće održavanje su uvećani za dva odsto i čine četiri odsto, odnosno iznose 553 hiljade eura; subvencije su uvećane za 14,5 odsto i čine četiri odsto, odnosno iznose 550 hiljada eura; ostali izdaci (i renta) su uvećani za 10 odsto i čine dva odsto, odnosno iznose 314 hiljada eura; transferi (institucijama, pojedincima i privrednim društvima) su uvećani za 51 odsto i čine 19 odsto, odnosno iznose 2,75 miliona eura; rezerve su uvećane za 31 odsto i čine dva odsto, odnosno iznose 341 hiljadu eura; kapitalni izdaci su uvećani za 22 odsto i čine 53 odsto ukupnog budžeta, odnosno ukupno iznose 7,80 miliona eura".

U okviru pozicije transfera, najveći iznosi su planirani za JKP Zeta – 740 hiljada eura, zatim za JU Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite – 385 hiljada eura, za sportske klubove u vlasništvu opštine – 370 hiljada eura, za JU KIC Zeta – 310 hiljada eura, za podršku poljoprivrednim proizvođačima (pored subvencija) – 200 hiljada eura, za TO Zeta – 180 hiljada eura, za političke partije – 84 hiljade eura, za sufinansiranje sportskih klubova po konkursu – 53 hiljade eura, i za podršku preduzetništvu i za privredno društvo za izradu planske dokumentacije – po 50 hiljada eura.

Popović je rekao da podatak da kapitalni budžet iznosi 53 odsto ukupnog budžeta "obećava".

U navedenih 7,8 miliona eura nalaze se sljedeće 'krupnije' aktivnosti:

"Izgradnja vatrogasne stanice vrijednosti 1,8 miliona eura; izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata lokalne infrastukture (sportskih terena, dječijih igrališta, zelenih i parking površina) vrijednosti 1,5 miliona eura; rekonstrukcija Glavne gradske ulice vrijednosti jedan milion eura; izgradnja, investiciono održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva vrijednosti 940 hiljada eura; izgradnja balon sale u naselju Goričani i adaptacija sportskih terena vrijednosti 500 hiljada eura; investiciono održavanje domova (Mojanovići i Tomić uba) i drugih objekata vrijednosti 500 hiljada eura; rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vrijednosti 450 hiljada eura; izgradnja kapele u Gornjoj Zeti vrijednosti 250 hiljada eura; izgradnja kružnog toka u naselju Golubovci vrijednosti 200 hiljada eura; izrada projektno-tehničke dokumentacije vrijednosti 150 hiljada eura; semaforizacija raskrsnice na Mahali vrijednosti 100 hiljada eura; uređenje lokacija u skladu sa ugovorima o komunalnom opremanju vrijednosti 100 hiljada eura; i sanacija makadamskih puteva ka Skadarskom jezeru vrijednosti 80 hiljada eura".

Popović kaže da je "postavljanje novog rekorda" kad je u pitanju visina budžeta postalo "praksa iz godine u godinu", ali da je i "svojevrsna potvrda jednog funkcionalnog sistema kojim se dobro upravlja".

"Najbolji dokaz za prethodnu konstataciju jeste realizacija budžeta pred kraj tekuće godine – budžet za 2025. godinu je do sada ostvaren u visini od 96 odsto u odnosu na plan, odnosno Opština Zeta je tokom 2025. godine generisala 11,3 miliona eura. Upravo ovaj podatak predstavlja osnovu za planirani budžet, kao i za sve aktivnosti u narednoj godini", piše u saopštenju.