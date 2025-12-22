Oko četiri sata popodne muškarac je pogođen sa tri hica u tijelo, s leđa, nasred ulice, pored ostrva sa kontejnerima u ulici Dr. Fleming.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorska policija sa kolegama iz Španije provjerava da li je u Barseloni ubijen M.M. iz Podgorice.

Prema istim informacijama, riječ je o navodnom pripadniku škaljarskog kriminalnog klana.

Policija Katalonije (Mossos d'Esquadra) istražuje pucnjavu u kojoj je danas popodne u Castelldefelsu stradao jedan muškarac. Oko četiri sata popodne muškarac je pogođen sa tri hica u tijelo, s leđa, nasred ulice, pored ostrva sa kontejnerima u ulici Dr. Fleming. Žrtva je zadobila kritične povrede i preminula je na licu mjesta, saznaje portal ElCaso.com.

Potraga za napadačem

Katalonska policija pokrenula je opsežnu potragu, uz angažovanje policijskog helikoptera, kako bi locirala odbjeglog napadača, koji se, prema izjavama nekih svjedoka, sakrio u području parka La Muntanyeta. Za sada, na osnovu ograničenih informacija prikupljenih na licu mjesta, Odeljenje kriminalističke policije (DIC) otvorilo je istragu kako bi se rasvijetlile okolnosti događaja i identifikovao napadač. Sve ukazuje na to da bi, kao i žrtva, mogao biti povezan sa narkobiznisom, ali će biti potrebno sačekati dalji tok istrage kako bi se saznalo više detalja.