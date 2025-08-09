Dečko iz Zemuna pucao na učesnicu Elite 8: Aleksandra se oglasila i objavila dokaze o strašnom nasilju

Aleksandra Saška Vučenović bila je u Zadruzi 8, prošla je kroz pakao sa bivšim, a ovo je njeno jezivo priznanje

Muškarac, koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden.

Djevojka na koju je pucao bivši dečko je poznata javnosti, a u pitanju je bivša učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elita", Aleksandra Saška Vučenović.

Aleksandra se oglasila za medije ovim povodom, otkrila da je sa dečkom bila u vezi četiri mjeseca, nakon čega je nastao pakao u njenom životu. Tokom jedne ljubomorne scene zadobila je i modrice.

"Ja sam se viđala sa tim dečkom 4 mjeseca, u početku se ponašao lijepo dok mi nije ušao u glavu i izmanipulisao sa mnom, nakon 2 mjeseca su se dešavale ljubomorne scene, pretio je svakom mom drugaru kada me pozove, kod njega u stanu mi je oteo telefon i bacio sa trećeg sprata, tada sam i zadobila podlive i masnice, nakon toga mi je prijetio da će se ubiti ako krenem kući i nije mi dao da izađem iz stana, to su samo neke od scena koje sam imala sa njim", rekla je vidno potresena Aleksandra za Blic.

Da podsjetimo, u Zemunu se jutros odigrala prava drama kada je, za sada nepoznati, muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku. Prema rečima žitelja Ulice cara Dušana sve se odigralo veoma brzo i bučno.

Aleksandru zna čitava Srbija

Aleksandra je nedavno imala tragediju jer joj je preminuo otac, a njihov zajednički klip broji milione pregleda na društvenim mrežama.

Mnogi Aleksandru kada je ušla u Elitu nisu prepoznali jer je razlika u izgledu drastična, ali snimak koji ju je "vinuo u zvijezde" nastao je u rijalitiju "Letnji kamp" prije dosta godina kada je njen, sada već pokojni, otac glumio kako je prevario suprugu ( Aleksandrinu majku), te da u rijaliti ulazi sa ljubavnicom.

Aleksandra je tada padala po podu, plakala i vrištala, a nakon što je saznala da je sve gluma svi su se ismejali.

