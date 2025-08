"Pucao sam pare na Miličine rođendane, ona moj nije ni čestitala": Bora Santana otkrio sve pred ulazak u "Elitu"

Bora Santana je prvi put progovorio o učešću u "Eliti" i razvodu od Milice.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Bora Santana, jedan od potvrđenih učesnika predstojeće “Elite 9”, u intervjuu je iskreno govorio o svom dosadašnjem učešću u rijalitijima i o tome kako mu je taj svijet promijenio život. Otkrio je šta mu je sve donijela izloženost javnosti – od popularnosti i prilika, do ličnih izazova i unutrašnjih borbi.

Posebnu pažnju privukao je dio razgovora u kojem se osvrnuo na razvod sa Milicom Kemez, ne skrivajući razočarenje zbog pojedinih postupaka.

"Iznenadila je mnoge vijest o mom ulasku u “Elitu”, jer niko nije očekivao posle svega što sam uradio i koliko sam uspio i sazreo za neke stvari. Ljudi kad uđu u “Zadrugu” ili “Elitu” imaju za cilj da steknu određene stvari, da budu voditelji, pjevači, da kupe stan, kuću, da riješe finansijske probleme. Ja sam sve to riješio, “Zadruga” mi je dosta toga dala. Sve što sam radio, stekao sam sam uz pomoć svog talenta, velika odskočna daska su mi “Zadruga 1,2,3,4,” u kojima sam bio. Ulazim u “Elitu, zato što to volim, zato što ne odbijam nikad Velikog šefa i šeficu i osjećam da treba da im troduplo vratim sve ono što su mi učinili ." rekao je on.

"Promijenio sam se na bolje, napredovao sam, sazreo sam, znam šta hoću, šta neću."

Santana otkrio ime rijaliti učesnika koji će biti dio Elite 9:

"Svako pod tim krovom traži svoju zvijezdu, podržavam svakog ko se tu nađe. Znam da će ući nekoliko njih koji su pravi šoumeni. Filip Đukić, Maja Marinković, Janjuš. To su ljudi sa kojima može da se pravi šou."

S obzirom na to da je u "Zadruzi" upoznao bivšu suprugu, Bora je otkrio da li priželjkuje novu ljubav.

"To se nikad ne zna, sigurno neću da idem od djevojke do djevojke da ih muvam i spopadam, družiću se, pa ako se nešto desi, desiće se. Ja ne znam kako će taj fleš da me pukne, ja sam čovjek od trenutka, ne lažem, ne foliram se." kaže on i otkriva da li bi volio da se pod istim krovom nađe sa Milicom Kemez:

"To je njena odluka. Mi nismo komunicirali 10 mjeseci, što bih ja volio da ona bude tu, sigurno da bi me poremetilo zbog nekih tema, ja ne bih bio ja, ali ako hoće zbog te kuće koju želi da pravi, onda ću je podržati. Ipak smo mi bili šest godina u vezi, ne bih je sigurno sputavao tamo i otežavao joj boravak, da gubi honorare. Ne bih bio blizak sa njom, ali ako treba nešto da joj pomognem, tu sam."

Podsjetite se i kako je izgledala njihova svadba:

Povrijedilo ga što mu bivša nije čestitala rođendan

"Ne, Milica mi nije čestitala rođendan. Ja sam svaki njen rođendan pravio i pucao pare, a ona meni nije ni čestitala " kaže on, otkrivajućići da će se zvanično sa Milicom razvesti u septembru:

"Nek se ona ogradi, slobodno, zakazano je ročište za razvod, u septembru ćemo se razvesti sporazumno, svako će na svoju stranu."

Od "Zadruge" zaradio dosta

Bora ne krije da mu je učešće u rijalitiju donijelo dosta novca, te da se nikada nije razbacivao sa parama.

"Nikad nisam mnogo trošio, želio sam dobar auto, uložio sam u stanove, kuće. Zaradio sam i više od prve nagrade, imao sam i kazne od 50.000 eura, ali sve sam zaslužio. Nebitno koliko sam zaradio, mi smo svi u “Zadrugu 1” ušli bez para, a ovima sad možeš da daš i 100.000 eura pa ih nema nigde."