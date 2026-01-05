Suzani zapalili auto ispred zgrade: Voditeljka uplašena za bezbjednost pala u nesvijest, progovorila o progonitelju

Suzana Mančić do detalja je opisala jezivu situaciju koja joj se desila kada joj je ispred zgrade zapaljen auto.
Iako su je vatrogasci ubjeđivali da je razlog neispravna instalacija, ona tvrdi da je auto bio nov i da je ta konstatacija gotovo nemoguća.
"To je tačno, neko mi je zapalio automobil. Bili su vatrogasci, kažu neispravna instalacija, a nov auto. To je zapalio neko ko vjerovatno hoće da mi se osveti. Možda i opomena. Vrag bi ga znao. Meni je došla Hitna pomoć jer sam se onesvijestila. Nisam bila u kolima, ali sam čula pucnje. U to vrijeme se dosta pucalo, bilo je dosta oružja na ulicama. To su bile zapravo moje gume koje su eksplodirale. Komšija mi je lupao na vrata i vikao: 'Suzana gori vam auto!' Mogla je da se zapali i zgrada, jer je auto bio ispod bora jednog. Srećom, brza reakcija vatrogasaca i Hitne pomoću koja mi je dala nešto za smirenje su pomogli, ali mi nije bilo prijatno. Jer neko zna gdje živim, kao i gdje mi djeca idu u školu", rekla je Suzana za Hajp.
Parkirala van parkinga
Suzana je nedavno je privukla pažnju prolaznika tokom šoping-ture u širem centru grada, kada je svoj luksuzni automobil ostavila tik na trotoaru u jednoj od najprometnijih zona.
Kako navode očevici, automobil visokog sjaja, koji je odmah privukao poglede, bio je parkiran na mjestu koje je jasno obilježeno kao nedozvoljeno za zaustavljanje i parkiranje. Iako je trotoar namijenjen pješacima, vozilo je zauzelo znatan dio prolaza, zbog čega su neki građani morali da zaobilaze kolima druge strane ulice.
