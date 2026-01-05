Godina 2026. mogla bi donijeti zahlađenje i djelimično prilagođavanje na globalnom tržištu kafe nakon nekoliko godina visokih cijena.

Ova godina je rekordna i po cijenama kafe, koje su u 2025. ušle sa godišnjom stopom rasta od 70 odsto i snažnom sušom, nakon koje su uslijedile obilne kiše koje su drastično smanjile rod. Svemu tome su se ove godine pridružile i carine.

Cijene zrna arabika kafe dostigle su novi rekord u oktobru, nakon što su američke "kaznene" carine pogodile najvećeg svjetskog izvoznika kafe, Brazil. Kao i drugde u svijetu, vremenski uslovi postaju sve nepredvidljiviji i utiču na žetvu, dok američke carine dodatno povećavaju pritisak, prenosi Euronews pisanje Bloomberg Adria.

Godina 2025. završava se djelimičnom stabilizacijom cena kafe. One su blago pale zbog ublažavanja carina administracije Donalda Trumpa, koja je zabrinuta zbog rasta cijena na domaćem tržištu. Mnogi analitičari i uzgajivači kafe očekuju povoljnije uslove u 2026. godini, ali cijene i dalje ostaju na istorijski visokim nivoima.

Uticaj carina

Američka administracija je tokom leta uvela carinu od 50 odsto na brazilski izvoz na američko tržište, kao odgovor na odluku brazilskog pravosuđa da bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara, saveznika predsjednika Donalda Trumpa, osudi na 27 godina zatvora.

Brazil je globalna poljoprivredna sila koja zajedno sa Vijetnamom proizvodi 60 odsto svjetske ponude kafe. Carine su izazvale tržišna previranja koja su teško pogodila američke potrošače, pa je Trampova administracija na jesen odlučila da ukine sektorske carine na kafu.

Maloprodajne cijene kafe dostigle su vrhunac, ali ostaju ranjive na rizike od carina i regulatornih promjena, navodi italijanska pržionica kafe Lavazza.

"Nadamo se da je najgore iza nas i da će se cijene u supermarketima stabilizovati u skladu sa padom cijena zelenih, odnosno neprženih zrna, nakon solidne žetve u Brazilu, najvećem svjetskom proizvođaču kafe", rekao je Giuseppe Lavazza, predsjednik italijanske kompanije", u intervjuu za Bloomberg Television.

Uticaj klimatskih uslovaj

"Kombinacija klimatskih promena, geopolitičkih tenzija i nestabilnosti tržišta dovela je do naglog rasta cijena i velike neizvijesnosti u globalnim lancima snabdevanja kafom", opisali su analitičari Bloomberg Adrije višegodišnju situaciju na tržištu kafe prije nekoliko mjeseci.

Proizvođači prijavljuju gubitke usijeva zbog suše, mraza, obilnih padavina i biljnih bolesti.

"Rekordan rast cijena arabike i robuste tokom 2024. i do februara 2025. godine bio je posljedica ograničenog izvoza iz Vijetnama, smanjenih prinosa u Indoneziji i nepovoljnih vremenskih uslova u Brazilu", naveli su analitičari.

U Brazilu, na primjer, situacija ostaje nepovoljna. U regionima u kojima se uzgaja kafa vlada izražena suša. U oktobru su dijelovi savezne države Minas Žerais, glavnog regiona za proizvodnju kafe, primili tek oko 70 odsto uobičajene količine padavina za to doba godine.

"Klimatski faktor ostaje ključan", rekao je za Bloomberg Fernando Maximiliano, šef analize tržišta kafe u finansijskoj mreži StoneX.

"Carine su dodatni sloj pritiska, ali ne smijemo zanemariti glavni, strukturni razlog, a to je sve manja ponuda."

Globalna industrija kafe u velikoj mjeri zavisi od nekoliko ekvatorijalnih zemalja, poput Brazila, proizvođača arabike, i Vijetnama, proizvođača robuste. Prošle godine Brazil je pretrpeo petu uzastopnu lošu žetvu zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Osim klimatskih problema u južnoameričkom gigantu, ograničen izvoz iz Vijetnama i smanjenje proizvodnje u Indoneziji takođe utiču na globalno tržište kafe.

Optimalna klima za proizvodnju kafe je tropska i ekvatorijalna, na nadmorskoj visini između 800 i 2.000 metara, gde tokom cijele godine preovlađuje vlažnost. Kafa je, na primjer, od izuzetnog značaja za brzo rastuću vijetnamsku privredu, jer čini oko 10 odsto ukupnih prihoda od poljoprivrednog izvoza i tri odsto BDP-a te zemlje. Izvoz kafe iz Vijetnama prošle godine pao je sa 1,61 milion na 1,32 miliona tona, ali je zemlja ipak zabilježila rast prihoda od milijardu dolara zahvaljujući višim cijenama.

Dugoročno se očekuje dalji rast cijena usled porasta temperatura. Istraživanja pokazuju da će do 2050. godine samo oko 50 odsto današnjeg zemljišta biti pogodno za proizvodnju kafe zbog klimatskih promjena.

Trendovi cijena robuste i arabike

Terminski ugovori za arabiku na berzi ove godine su oko 9,6 odsto viši nego na početku godine, što znači rast sa oko 317 na 347 američkih dolara po funti (oko 0,45 kilograma), odnosno oko 30 dolara po funti. Slika je potpuno drugačija kod robuste, čije su cijene ove godine niže za oko 20,2 odsto – pad sa oko 4.760 na približno 3.799 američkih dolara po toni, odnosno oko 960 dolara po toni.

Prema holandskoj banci ING, arabika je ove godine bila jedna od najprofitabilnijih poljoprivrednih roba. Rast je prije svega posljedica nepovoljnih vremenskih uslova koji su pogodili proizvodnju u Brazilu, najvećem proizvođaču arabike. Niske zalihe su takođe doprinijele rastu, dok su američke carine na brazilsku kafu pružile dodatnu podršku cijenama.

Kurs brazilske valute takođe je uticao na kretanje cijena. Brazilski real je ove godine znatno ojačao. Jača domaća valuta obično znači da su brazilski izvoznici manje motivisani da prodaju po nižim cijenama izraženim u dolarima.

"Tržište kafe obeleženo je fluktuacijama od februara 2025. godine. Nisku cijenovnu elastičnost ponude i potražnje karakteriše povećana volatilnost cijena", naveli su analitičari Bloomberg Adrije.

Kao što grafikon pokazuje, arabika je ove godine najprofitabilnija roba, dok je cijena robuste značajno pala. Robusta gubi na vrijednosti jer se ponuda primjetno poboljšava, dok je arabika skuplja jer je i dalje osjetljivija na vremenske rizike. Uz to, Brazil, najveći proizvođač arabike, donedavno je bio izložen visokim carinama, dok je Vijetnam, najveći proizvođač robuste, bio među prvim zemljama koje su sklopile trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Raspoloženje na tržištu robuste dodatno se promijenilo uslijed očekivanja veće žetve u Vijetnamu i šireg ublažavanja ponude, što je smirilo tržište i omogućilo djelimičnu obnovu zaliha. Arabika, s druge strane, ostaje pod pritiskom zbog vremenskih problema u Brazilu, gdje vrućine i suša mogu brzo smanjiti prinos. Osim toga, teže ju je zamijeniti u mnogim mješavinama i u segmentu kafe višeg kvaliteta, pa i najmanji znak nestašice gura cijene naviše.

Prognoze za 2026. godinu

Godina 2026. mogla bi donijeti zahlađenje i djelimično prilagođavanje na globalnom tržištu kafe nakon nekoliko godina visokih cijena, navodi se u nedavnom izvještaju vodećeg vijetnamskog izvoznika, proizvođača i dobavljača kafe Helena Coffee Vietnam. Prema tom izvještaju, ključni faktor biće oporavak proizvodnje kod najvećih proizvođača, prije svega u Brazilu i Vijetnamu. Uprkos ovogodišnjoj volatilnosti, izgledi na strani ponude se postepeno poboljšavaju. Očekuje se jača žetva brazilske arabike, dok se za Vijetnam predviđa veoma dobra sezona robuste, naveli su analitičari ING-a.

Ako se prognoze o boljoj žetvi ostvare, globalna ponuda mogla bi da poraste, što bi generalno smanjilo pritiske na cijene, naročito kod robuste. Istovremeno, potražnja ostaje neizvjesna: dio kupaca mogao bi da se okrene jeftinijim alternativama zbog slabije kupovne moći, ali to istovremeno podstiče potrošnju robuste i proizvoda poput instant-kafe, kao i trend pripreme kafe kod kuće.

Na tržištu robuste kojom se trguje u Londonu, osnovni scenario zasniva se na očekivanom oporavku proizvodnje u Vijetnamu i mogućnosti rekordne žetve u Brazilu. Takav razvoj događaja mogao bi znatno da poveća globalnu ponudu robuste i snizi cijene. U tom slučaju, cijena bi se verovatno kretala u rasponu od 3.200 do 3.800 američkih dolara po toni. Ipak, potrošnja robuste mogla bi ostati stabilna jer dioo potrošača u vremenima ekonomske neizviojesnosti bira cjenovno pristupačnije vrste kafe.

Helena Coffee Vietnam navodi dva scenarija. U prvom, usporavanje globalnog ekonomskog rasta zbog carina i drugih neizvjesnosti moglo bi da smanji potražnju, što bi cene spustilo u raspon od 2.800 do 3.200 dolara po toni.

Suprotan scenario podrazumijeva vremenske komplikacije koje bi ometale oporavak žetve, poput prekomjernih padavina usled meteorološkog fenomena La Ninja u jugoistočnoj Aziji ili suše u drugim regionima u kojima dominira proizvodnja robuste. Rast potražnje na tržištima u razvoju takođe bi mogao da doprinese višim cijenama. U tom slučaju, robusta bi mogla da se zadrži na znatno višem nivou, između 3.800 i 4.500 dolara po toni.

Za arabiku, koja se kotira na njujorškoj berzi, polazne pretpostavke su nešto drugačije. Osnovni scenario Helena Coffee Vietnam podrazumijeva da se proizvodnja brazilske arabike neće oporaviti u istoj mjeri kao proizvodnja robuste ili da će vremenski uslovi ostati sušni. S obzirom na to da potražnja za kvalitetnom arabikom ostaje relativno stabilna, to bi moglo da zadrži cijene na povišenim nivoima.

Analitičari smatraju da će se proizvodnja robuste oporaviti tokom 2026. godine, dok proizvodnja arabike neće. Scenario viših cijena arabike zasniva se na nastavku izrazito nepovoljnih vremenskih uslova, naročito u Brazilu i drugim ključnim zemljama proizvođačima. Ako se problemi sa berbom nastave, a potražnja ostane snjažna, cijene bi mogle da porastu iznad nedavnih maksimuma.

Arabika je ove godine dostigla rekordne cijene zbog slabije ponude iz Brazila. Ipak, očekuje se snažan oporavak u sezoni 2026/27, što bi trebalo da dovede do pada cijena. Kao i prethodnih godina, vreme ostaje glavni rizik, naveli su iz ING-a u izvještaju.

Regulatorni okvir je takođe važan za evropsko tržište. Dodatno jednogodišnje odlaganje primjene Uredbe EU o proizvodima bez deforestacije smanjuje kratkoročnu zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdevanju tokom 2026. godine. Za uvoznike i pržionice to znači više vremena za prilagođavanje i manji neposredni pritisak na dostupnost robe na evropskom tržištu.

Najavljena pojeftinjenja na berzi bez neposrednog efekta na potrošače

Ipak, malo je vjerovatno da će se prognozirani pad cijena kafe u 2026. godini brzo preliti na niže cijene za krajnje potrošače. U intervjuu za Bloomberg krajem novembra, Cristina Scocchia, izvršna direktorka italijanskog proizvođača kafe Illycaffè, izjavila je da će kompanija podići cijene u svim zemljama i na svim prodajnim kanalima.

Kompanije, kako je navela, ne mogu jednostavno da apsorbuju rast troškova. Prema Bloombergu, i druge pržionice kafe vjerovatno će slijediti Illycaffè, jer potrošačke cene i dalje zaostaju za rastom troškova sirovine. Prema riječima Carlosa Merea, šefa istraživanja tržišta poljoprivrednih roba u Rabobanki, rast cijena kafe u maloprodaji obično dolazi sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, a ponekad i do godinu dana. On očekuje dalja poskupljenja u narednim mjesecima.

"Cijena kafe prilično varira", rekao je Aljaž Smrekar iz Tovarne kave i mariborskog kafića Ruster Kofi. "Prošle godine bila je prilično visoka, ali sada polako pada", kaže on, dodajući da je većina kafe koju kupuju arabika.

Smrekar upozorava i na poremećaje u snabdijevanju.

"Trenutno je prilično teško nabaviti kafu iz Etiopije, isporuke kasne oko dva mjeseca. Pre toga kasnile su isporuke iz Kenije – u suštini postoje problemi sa naručivanjem afričke kafe. S druge strane, nema problema sa isporukom kafe iz Brazila, gdje je sezona završena u oktobru", kaže on, dodajući da je cijena kafe iz Brazila u poslednje dvije godine porasla tri puta.

