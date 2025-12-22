Dvadesetjednogodišnji Srbin i dvadesetsedmogodišnji Crnogorac su uhapšeni u "uglednoj" kući u bečkom Lesingu kada je policija u njihovom stanu uočila pakete droge.

Izvor: YouTube/Printscreen/South East 999 Videos

Pripadnici bečke kriminalističe policije uhapsili su državljanje Srbije i Crne Gore kod kojih je pronađeno nekoliko kilograma droge te 6.100 eura u gotovini.

Kako prenose austrijski mediji, ovaj 21-godišnji Srbin i 27-godišnji Crnogorac su uhapšeni u "uglednoj" kući u bečkom Lesingu koja je puna apartmana za izdavanje, a koje očigledno rado iznajmljuju kriminalci.

Naime, u jednoj od tih smještajnih jedinica policija je naišla na Srbina i Crnogorca koji su otvorili vrata ka stepeništu da bi se požalili na buku u zgradi!

Policajci su tom prilikom bacili pogled u dnevnu sobu dvojice mladića, gdje se očigledno rukovalo drogom. Tokom pretresa njihovog AirBnB apartmana, policija je zaplijenila oko 5,5 kilograma kanabisa, dva kilograma heroina, 6.100 eura gotovine i pet mobilnih telefona. Obojica osumnjičenih za trgovinu narkoticima su uhapšeni.

(Nezavisne/MONDO)