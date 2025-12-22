Žena čiji je pas rase XL bully prošle godine usmrćen hicima policije u Šefildu osuđena je pred sudom, ali je sudija naglasio da je riječ o "odgovornom vlasniku" i o slučaju sa najnižim stepenom krivice.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Žena čiji je pas rase XL bully ubijen nakon što ga je policija upucala, osuđena je nakon što je proglašena krivom zbog držanja psa koji je bio opasan i van kontrole.

Pas Sofi Zaherali, po imenu Goust (Eng. Ghost - Duh), nije imao istoriju agresije niti je ikada povrijedio nekoga, ali su ga policijski službenici upucali u Šefildu 7. decembra prošle godine, nakon prijava da je navodno ugrizao jednu osobu.

U oktobru je Zaherali (31), iz ulice Dykes Hall Road, takođe proglašena krivom pred Prekršajnim sudom u Šefildu zbog zlonamjernih poruka upućenih policajcu koji je pucao na Gousta.

Nakon što joj je u utorak na istom sudu izrečena mjera rehabilitacije i novčana kazna od 100 funti, Zaherali je rekla da su joj „suze krenule na oči“ kada ju je sudija opisao kao "odgovornog vlasnika".

Kako je pas pobjegao iz dvorišta

Goust je navodno pobjegao sa imanja kada je Zaherali pokušala da zatvori ulazna vrata koja su imala neispravnu bravu, dok je u tom trenutku pružala pomoć svom sinu koji ima epilepsiju tokom zdravstvenog incidenta.

Tokom izricanja presude, okružni sudija Tim Sprus rekao je da je postojao "jedinstven splet okolnosti" i da je krivično djelo Zaherali bilo na "najnižem nivou krivice".

Sudija je naveo da je Zaherali proglašena krivom jer je postojalo "racionalno uvjerenje da je pas opasan i da je kao takav morao biti tretiran“.

"Ne postoji nikakva indikacija da se Goust ponašao opasno u trenutku kada su se policajci suočili s njim“, rekao je Sprus.

Sudija je naveo da je jedina informacija koju je policajac imao bila da su stigle prijave o incidentima koji uključuju psa rase XL bully, rase koja je "potencijalno sposobna" da nanese ozbiljnu štetu, kao i da je pas potom potrčao ka njemu.

Zaherali "nije bila ništa drugo do odgovoran vlasnik", rekao je sudija.

"Istražila je rasu, pas je bio čipovan, kastriran i nosio je brnjicu… pas koji, treba naglasiti, nema nikakvu istoriju agresije ili problema."

Kampanja zlostavljanja na društvenim mrežama

Sprus je naveo da je policajac koji je upucao i ubio Gousta bio "meta kampanje zlostavljanja" na društvenim mrežama, kao posledica objava koje je Zaherali postavljala nakon incidenta.

Rekao je da je Zaherali "imala svoje razloge za takve komentare, ali da ih drugi mogu tumačiti veoma drugačije i otići predaleko, potencijalno".

"Znam da bi ona postupila drugačije kada bi mogla da vrati vrijeme unazad", dodao je sudija.

"Ogroman gubitak"

Advokatica odbrane Konstans Kumbs rekla je tokom saslušanja da Zaherali nije pokušavala da se osveti kada je pokušala da identifikuje policajca na internetu.

"To se mora posmatrati u kontekstu činjenice da joj je kućni ljubimac ubijen na ulici“, rekla je ona.

„Nikada nije pokušavala da traži odmazdu ili osvetu. To je proisteklo iz uznemirenosti i tuge.“

Zaherali je rekla da je smrt Ghosta bila „ogroman gubitak“ za njenu porodicu, dodajući da su imali osjećaj da su „vodili borbu sa cijelim svijetom“ kako bi dokazali njegovu nevinost.

Presuda i troškovi

Ženi je izrečena novčana kazna od 100 funti i rehabilitaciona mjera u trajanju od 24 mjeseca, koja podrazumijeva 40 sesija sa službama za podršku.

Te sesije će biti usmjerene na "ličnu dobrobit, trenutne okolnosti i podršku u prevazilaženju teškoća sa kojima ćete se suočavati u budućnosti“, rekao je sudija.

Iako je tužilaštvo zatražilo da Zaherali plati 1.050 funti sudskih troškova za dva suđenja, za koja su naveli da su oba u potpunosti bila pripremljena, iako je na kraju održano samo jedno, sudija je taj iznos smanjio na 614 funti.

Sudija je takođe odbio zahtjev tužilaštva da se Zaherali zabrani posjedovanje pasa.

Stav policije

Nakon izricanja presude, inspektor policije Južnog Jorkšira, Stiv Ašer, izjavio je:

"Kao vlasnik psa, vi ste odgovorni za postupke svog psa i za štetu ili strah koji on može izazvati. Nažalost, širom Južnog Jorkšira suočavali smo se sa smrtonosnim napadima pasa i ne izvinjavamo se zbog toga što će naš prioritet uvijek biti bezbjednost građana i naših policajaca. Vjerujem da današnja presuda pokazuje da će vlasnici biti pozvani na odgovornost za posledice svojih odluka, zaključio je.