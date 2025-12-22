Rekli su da se tim postupkom stvaraju uslovi za tehničko i tehnološko unapređenje postojećeg sistema, u skladu sa važećim nacionalnim i evropskim standardima.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Ministarstvo javnih radova saopštilo je da su, uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, raspisali tender za nabavku i ugradnju nove opreme u okviru rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

Realizacijom projekta, ističu, obezbijediće se ispunjavanje svih relevantnih ekoloških parametara u oblasti prerade otpadnih voda.

Kazali su da će nova oprema doprinijeti efikasnijem i pouzdanijem radu postrojenja, kao i unapređenju kvaliteta zaštite životne sredine, a da projekat ima za cilj očuvanje prirodnih resursa Bokokotorskog zaliva i unapređenje komunalne infrastrukture za potrebe građana Kotora i Tivta.

"Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera nastavljaju da sprovode aktivnosti usmjerene ka održivom razvoju i odgovornom upravljanju infrastrukturnim sistemima", piše u saopštenju.

