Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata s ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svijetu.

Izvor: Kurir/Jacquelyn Martin/AP

AP navodi da Bijela kuća nastavlja sa preoblikovanjem postavke američke diplomatije u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsjednika Trampa objedinjene pod sloganom "Amerika na prvom mjestu".

,,Šefovi diplomatskih misija u najmanje 29 zemalja su prošle nedelje obaviješteni da će im mandati isteći u januaru", kazala su američkoj agenciji dva zvaničnika Stejt departmenta koji su pristali da anonimno govore o internim kadrovskim promjenama.

Navodi se da svi ambasadori o kojima je riječ preuzeli funkcije za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, ali su preživjeli početnu čistku u prvim mjesecima Trampovog drugog mandata, koja je uglavnom bila usmjerena na političke imenovane diplomate.

Stiglo obavještenje iz Vašingtona

To se promijenilo prošle srijede kada su i oni počeli da dobijaju obavještenja od zvaničnika u Vašingtonu o tome da će uskoro morati da napuste funkcije.

AP navodi da dužina službe ambasadora zavisi od volje predsjednika SAD, a obično ostaju na pozicijama tri do četiri godine.

,,Oni koji su pogođeni ovim novim promjenama neće ostati bez posla u američkoj dipolomatiji, već će se vratiti u Vašington na druge zadatke, ako žele da ih preuzmu", rekli su zvaničnici.

Stejt department je odbio da komentariše konkretan broj ili ambasadore na koje se ovo odnosi, ali je branio promjene, nazivajući ih "standardnim procesom u svakoj administraciji".

U saopštenju je napomenuto da je ambasador "lični predstavnik predsjednika i da je predsjednikovo pravo da osigura da u tim zemljama ima pojedince koji unaprjeđuju agendu Amerika na prvom mjestu".

U kojim sve zemljama su pogođeni odlukom?

AP navodi da je Afrika kontinent koji je najviše pogođen smjenama, pošto će aktuelni američki ambasadori tamo biti povučeni iz 13 zemalja: Burundija, Kameruna, Zelenortskih Ostrva, Gabona, Obale Slonovače, Madagaskara, Mauricijusa, Nigera, Nigerije, Ruande, Senegala, Somalije i Ugande.

Druga u tom smislu je Azija, sa promjenama ambasadora u šest zemalja: Fidži, Laos, Maršalska Ostrva, Papua Nova Gvineja, Filipini i Vijetnam.Navodi se da su promenama pogođene četiri zemlje u Evropi (Jermenija, Severna Makedonija, Crna Gora i Slovačka); kao i po dvije na Bliskom istoku (Alžir i Egipat), Južnoj i Centralnoj Aziji (Nepal i Šri Lanka) i zapadnoj hemisferi (Gvatemala i Surinam).

Politiko je prvi izvijestio o opozivima ambasadora, koji su izazvali zabrinutost kod nekih od zakonodavaca i sindikata koji zastupa američke diplomate.