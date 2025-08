"Milutin je zbog mene dao ostavku": Bolna ispovest Ane Bekute o Mrkonjiću

Ana Bekuta otkrila veliku tajnu Milutina Mrkonjića, evo kako održava sećanje na veliku ljubav!

Ana Bekuta progovorila je o životu bez Milutina Mrkonjića i otkrila da je ostavku na mesto ministra saobraćaja dao zarad njihovog mirnog života.

Nakon smrti Milutina Mrkonjića pevačica je napravila dugu medijsku pauzu, retko se pojavljivala na javnim događajima, a za medije nije davala izjave sve do nedavno.

"S tim gubitkom se nosim sama i o tome razgovaram sa bliskim prijateljima. Najsrećnija sam kad mi priđe neki nepoznat čovek i ispriča kako mu je Milutin nekad učinio nešto lepo. Nikada o tome ne govorim javno, a takvih ljudi je mnogo, baš mnogo. Takve stvari uopšte ne iznenađuju, a Milutina prepoznajem u svakoj anegdoti koju mi neko o njemu ispriča. To me raduje jer tako on i dalje živi. Mnogo je dobra učinio ljudima, sasvim običnim i nikada se time nije hvalio", ispričala je Bekuta i otkrila koliko često pomisli na to "šta bi on rekao".

"Vrlo često, ali toliko sam ga dobro poznavala da uvek tačno znam šta bi rekao i šta bi želeo. Izuzetak je bila samo situacija kad je dao ostavku na mesto ministra saobraćaja. Tada sam shvatila da je to učinio zbog mene i našeg mirnog života. Uvek precizno znam šta bi rekao za nešto veliko i važno, ali mnogo više me raduje što znam kako bi komentarisao neku malenu stvar u svakodnevici ili na televiziji. Kad se javi takva misao, nasmejem se tom njegovom komentaru", rekla je Bekuta.

