Ovo su 15 najskupljih i 15 najjeftinijih gradova na svetu: Ovako izgleda svakodnevni život u metropolama

Saznajte koje svetske metropole lokalci smatraju najskupljim za svakodnevni život i koje su gradovi gde se najviše isplati živeti, prema globalnoj anketi više od 18.000 stanovnika.
Globalna anketa koju je organizovao Time Out otkriva kako lokalni stanovnici doživljavaju troškove svakodnevnog života u svojim gradovima, ocenjujući pristupačnost cena za obroke, kafu, izlazak u bar, film ili kulturu. Rezultati su zanimljivi jer pokazuju kako ljudi koji zaista žive u tim sredinama percipiraju stvarne troškove svakodnevnog urbanog života, ne samo statistike iz baza podataka, već utiske onih koji plaćaju račune i žive tu svakodnevno, piše Time Out Worldwide.
Kako je anketa rađena?
Anketa je obuhvatila lokalne stanovnike u preko 100 gradova širom sveta, koji su ocenjivali pristupačnost osnovnih dnevnih aktivnosti, od jela u restoranu, preko kafe do izlaska na piće ili kulturnih događaja. Na osnovu procenta odgovornih da su troškovi "povoljni" ili "jeftini", sastavljena je lista najskupljih i najpristupačnijih gradova za život prema lokalima.
15 najskupljih gradova na svetu prema lokalima
Lokalci su ocenili sledeće gradove kao najteže za život kad je reč o dnevnim troškovima:
Seul, Južna Koreja - glavni grad sa vrlo visokim cenama restorana i izlazaka.
Istanbul, Turska - nekada pristupačan, sada skuplji zbog inflacije i životnih troškova.
Oslo, Norveška - niske ocene pristupačnosti restorana i društvenih mesta.
Stokholm, Švedska - skupi dnevni troškovi uprkos visokom standardu.
Kjoto, Japan - tradicionalna i turistička destinacija sa sve većim cenama.
Atina, Grčka - metropola sa rastućim troškovima svakodnevnih usluga.
Sidnej, Australija - poznat po visokom standardu i troškovima.
Okland, Novi Zeland - troškovi hrane i zabave daleko iznad proseka.
Minhen, Nemačka - jedan od evropskih centara sa visokim životnim troškovima.
Briizbejn, Australija - grad koji je zadržao visoke troškove života.
Los Anđeles, SAD - visoka cena izlazaka i restorana.
Singapur - gužve, infrastruktura i skupi sadržaji utiču na troškove.
London, UK - poznat kao veoma skup za noćni život.
Vankuver, Kanada - visoki troškovi usluga i zabave.
Majami, SAD - troškovi restorana i pića približavaju vrhu liste.
Ove metropole, pored visokih cena za stanovanje, često imaju i visoke troškove za svakodnevne aktivnosti, što lokalci posebno ističu.Izvor: MONDO / Marko Čavić
15 najjeftinijih gradova prema lokalima
Na drugom kraju skale su gradovi gde lokalci kažu da je pristupačnije živeti i provoditi se:
Medeljin, Kolumbija - lokalci ističu da je hranjenje u restoranu i kafa vrlo povoljna.
Bogota, Kolumbija - i ovde su troškovi napuštanja kuće vrlo pristupačni.
Peking, Kina - pozorišne predstave po veoma niskim cenama.
New Orleans, SAD - odlična scena uživo koja ne opterećuje budžet.
Napulj, Italija - veliki procenat lokalaca kaže da je hrana i piće povoljno.
Hanoj, Vijetnam - česte pristupačne ponude gradskog života.
Čiang Maj, Tajland - poznat po jeftinoj kulturi kafića.
Šangaj, Kina - veliki grad sa niskim cenama ulaznica za kulturu.
Lima, Peru - povoljno za svakodnevne aktivnosti.
Džakarta, Indonezija - lokalci ističu niske troškove pića.
Johanesburg, Južna Afrika - prilike za jeftinije izlaske.
Bangkok, Tajland - poznat po povoljnom noćnom životu.
Abu Dabi, UAE - luksuz može biti pristupačan po lokalnim merilima.
Santjago, Čile - dobar balans troškova i aktivnosti.
Keјp Taun, Južna Afrika - popularan za život zbog nižih cena.
Šta ovo zaista znači
Ova lista ne meri troškove stanovanja i najma, već se fokusira na stvarne troškove svakodnevnih aktivnosti na koje lokalci često troše novac, od pića i hrane do kulture i zabave. Način na koji se lokalci osećaju prema svojim gradovima daje jedinstvenu perspektivu o tome šta znači živeti u nekom mestu, a ne samo posetiti ga.