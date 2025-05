Amerikanka cijelom svijetu otkrila kako živi na Balkanu: "Ne mogu da prihvatim da su ove stvari njima normalne"

Helene Sula, Amerikanka koja se preselila u Crnu Goru, otkrila je koje stvari su je posebno iznenadile na Balkanu.

Helena Sula, blogerka iz Amerike, preselila se u Crnu Goru. Veoma je aktivna na društvenim mrežama, a sada je na TikTok-u otkrila na koje stvari ne može da se navikne. Prije toga je istakla da su sve zemlje na Balkanu jako sigurne, a onda i da postoje neke stvari koje su je šokirale.

Pušenje i rakija

"Zaista mi je teško da prihvatim neke stvari. Najvažnija stvar je da ljudi ovde i dalje jako puno puše i to u zatvorenim prostorima. Puši se doslovno svuda. Unutra, napolju... Gdje god se nalazite, neko puši. U Americi ne poznajem nikoga ko puši. Znam da to zavisi od lokacije, ali u Crnoj Gori i uopšteno na Balkanu, ljudi puše svuda i to je potpuno normalno", rekla je i dodala da joj je takođe čudno što neki ljudi u Crnoj Gori popiju rakiju i prije jutarnje kafe.

"Kako ovo u Crnoj Gori nije moguće?"

Helene je istakla da je iznenađena što u Crnoj Gori ne postoje "Mek, "Starbaks", pa čak ni "Epl".

"Te prodavnice jednostavno ne postoje ovdje, što mi je zanimljivo, ali zato ima mjesta s ćevapčićima na svakom koraku. Iskreno, preukusni su. Nisam neki veliki fan 'Meka', ali ponekad ti jednostavno dođe da se provozaš do tamo i uzmeš 'koka-kolu lajt' kroz prozor, ali to ovdje nije moguće. Osim toga, ni 'koka-kola lajt' ne postoji. Imaju samo 'koka-kolu zero'", rekla je Amerikanka.

"Ljudi stvarno vjeruju da će se razboljeti od klime"

"Ljudi ovdje iskreno vjeruju da klima uređaj izaziva prehladu. Stvarno, misle da mogu da se razbole zbog klime. Stalno o tome pričaju. Kažu kako su bili u Americi i razboljeli se zbog klime u hotelskoj sobi", rekla je Helene i dodala da ne može da vjeruje da se ljudi na ulici ne pozdravljaju:

"Kad na ulici prolazite pored nekoga, niko vas neće pogledati. Nema ni osmijeha, ni klimanja glavom. Ne postojite. Jednostavno, nikog nije briga".

"Ovo nikad prije nisam videla"

Helene je zatečena načinom na koji funkcioniše saobraćaj.

"Ljudi stvarno voze ludo. Vrlo agresivno i brzo, putevi su često krivudavi i uski, a često nema ni zaštitne ograde. I uz to, djeca često sjede naprijed, na suvozačevom mjestu! To nikad prije nisam videla. Čak i u glavnom gradu, u Podgorici, ljudi voze kroz kružni tok s djetetom na prednjem sjedištu. Zanimljivo, u najmanju ruku", zaključila je.