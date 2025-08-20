logo
Ana Nikolić ne zna gdje se nalazi: Pojavio se snimak sa nastupa pjevačice, ljudi platili da je slušaju (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Ljudi koji su prisustvovali koncertu pop pjevačice bili su bijesni, što su i napisali u okviru postavljenog snimka.

Ana Nikolić ne zna gdje se nalazi: Pojavio se snimak sa nastupa pjevačice, ljudi platili da je sluša Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

U više navrata se domaćim pjevačima i pjevačicama dešavalo da zaborave u kom gradu nastupaju, naročito onima koji na nedeljnom nivou imaju i po više nastupa.

Međutim, to se nedavno desilo i Ani Nikolić, koja dugo nije nastupala širom regiona, a odluku je promijenila nakon stupanja u vezu sa Raletom, koji je ujedno i njen producent i prati je svuda u stopu.

Kako se može videti na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Tiktok, Ana se obratila stanovnicima Banjaluke, iako se u tom trenutku nalazila u Lukavcu, mjestu udaljenom oko 155 kilometara od pomenutog grada.

@jhzzfr69urađena k'o opel corsa#bosna#hrvatska#plaza#modrac#ananikolic♬ original sound - baicus

Ljudi koji su prisustvovali koncertu bili su bijesni, što su i napisali u okviru postavljenog snimka.

"Mojih 10 eura dok ne znaju u kom su gradu. U Lukavcu smo ženo", napisali su oni i označili Anu Nikolić.

