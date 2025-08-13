"Sramno i jadno, svi koji su učestovali u ovome će odgovarati": Ana Nikolić žrtva prevare, žestoko je zapretila

Vidno uznemirena, pevačica se hitno oglasila na Instagramu, otkrivši da je žrtva ozbiljne obmane.

Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial

Pevačica Ana Nikolić ističe da je njen identitet i rad neovlašćeno iskorišćen, te poručuje da će svi koji su u tome imali ulogu snositi posledice

Najavljeno je da će pevačica nastupati 16. avgusta u Rumi, međutim Ana tvrdi da nema istine u tome.

"Samo da obavestim sve dobre ljude, ovaj koncert nikada nije zakazan i svi koji su učestvovali u ovoj obmani moje publike i zloupotrebi mog lika i dela će odgovarati", pa dodala "Ovo je lažni koncert. Sramno i jadno".

Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial

"Nisam folirant"

Inače, nedavno je Ana Nikolić otkrila da ju je i te kako koštao to što je bila iskrena kako privatno, tako i poslovno.

"Koštalo me je to u životu i poslu, pre svega to što sam i te kako iskrena i što nisam folirant, ali bar sam živela stvarno. To sam ja, puna emocija i otvorenog srca."

"Nikad nisam umela da glumim, niti sam to želela. Otvoreno srce, puna emocija, to sam ja. Da sam se folirala, možda bih prošla lakše, ali ne bih bila Ana. Nekad sam pomislila: 'E, bolje da sam i ja hladna i proračunata, ali to traje dva minuta, ma bre, nemam ja mesta gde da smestim te informacije i fore u mozgu, pun mi je hard disk", rekla je Ana, pa se osvrnula na to što svi kritikuju svaki njen potez:

"Znaš kako, ja sam javna ličnost, i svesna sam da ljudi imaju pravo da komentarišu. Ali ne znači da sve treba da gutam zdravo za gotovo. Navikla sam na kritike, ali nije svejedno kad se zaboravi da sam, pre svega, čovek, majka, žena od krvi i mesa. Ali dobro, meni je najbitnije da oni koji me vole, da oni znaju pravu Anu, ostalo nije bitno."

Izvor: Blic/ MONDO