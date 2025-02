"Udala sam se trudna, moji nisu ni znali": Pjevačica ogolila dušu nakon što je priznala da je žrtva strašnog nasilja

Natalija je iskreno progovorila o tome kako su roditelji reagovali na vijest o trudnoći, a za udaju nisu ni znali.

Pjevačica Natalija Ibraimov i njen suprug Sani Ibraimov, poznati članovi muzičke grupe "Trik FX", godinama su u srećnom i skladnom braku. Njihova ljubavna priča traje već dugo, a veza je opstala uprkos svim izazovima koje donosi javni život.

Natalija je nedavno iskreno govorila o odluci da se uda za Sanija i o važnim trenucima koji su obilježili njihov zajednički život.

Posebno se osvrnula na period trudnoće, tokom koje su oboje s nestrpljenjem iščekivali dolazak svog sina Dejana. Za njih je to bilo jedno od najljepših i najemotivnijih poglavlja u braku, ispunjeno uzbuđenjem i ljubavlju, a dotakla se i udaje.

"Krila sam trudnoću od oca, jer je bio strog. Bilo me je sramota. U kući je bila neka porodična svađa početkom 1996. godine, sjećam se, a meni su hormoni podivljali, bilo mi je i vrijeme da odem. Moj suprug baš i nije bio spreman na sve to, bio je uplašen, ali je imao ženu lavicu da presiječe", rekla je Natalija.

"Kad sam odlazila iz porodične kuće rekla sam roditeljima da sam trudna. Mama je bila u šoku, a tati je trebalo mjesec i po dana da shvati. Stalno je dolazio kod mene na posao da pita da li je to istina, ja sam stalno govorila da se skloni, bilo me je sramota, mnogo. Nisam znala da ću se udati trudna i da mi roditelji neće biti na svadbi", dodala je ona.

Natalija je priznala da niko nije znao, osim Sanijeve majke i sestre, da se vjenčavaju.

"Udala sam se tako što sam kumovima rekla da ponesu lične karte, niko ništa nije znao. Udala sam se na petak 13. u 13 časova. Javila sam se mami i tata, a tata je rekao: "Jelice, je li ona normalna, danas je petak 13.", niko nije znao sem Sanijeve majke i sestre, čak ni kumove nisam zvala", istakla je Natalija.

"Nismo pravili veliko veselje, ja to ne podnosim, ta slavlja, to veliko, to je meni stres. Mnogo ljudi znam koji su se vjenčali tamo i ovamo, pa danas nisu u braku, nažalost", zaključila je za domaće medije.

Molila oca da je ubije

Natalija Ibraimov, poznatija kao Natalija Trik FX prvi put je progovorila o stravičnom zlostavljanju koje je preživjela u ranoj mladosti, od strane bivšeg dečka.

"Preživjela sam pakao. Njegova pokojna majka i on su bili bolesni, pa su koristili to. Kad god me izdeveta, kad ja riješim da više ne budem tu gdje sam, onda me oni pozovu i hvatali su me na tu moju sentimentalnost i padala sam na to. U jednom momentu kada sam završila sa udarcima u bubrege i u bolnici, shvatila sam da to treba da prestane, trebalo mi je dobrih šest i po godina… Imala sam strogog oca, nisam smjela da kažem. Apelujem na roditelje da obrate pažnju kako im se djeca ponašaju, jer ja prvi put kad sam dobila šamarčinu, došla sam kući sa ogromnim otokom na licu i slagala sam roditelje da me je udarila lopta. Trebalo je tada da kažem ocu, ali sam imala strah, jer me ni tata ni mama nikada nisu udarili… Čitala sam o tome da šećeraši imaju to da kad im padne šećer postanu agresivni", izjavila je Natalija.

