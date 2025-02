"Od para u grupi Đogani Fantastiko nismo mogli da preživimo": Natalija Trik FX o nemaštini, Sani radio za smiješnu cifru

Natalija Ibraimov otkrila da je Đole Đogani bio iznenađen odlukom da Sani i Natalija napuste grupu Đogani Fantastiko.

Natalija Ibraimov, poznatija kao Natalija Trik FX, od svoje pete godine je u svijetu muzike: prvo je naučila da svira klavijaturu, a već kao tinejdžerka je imala svoj bend sa kojim je nastupala i bila lokalno poznata pjevačica u Staroj Pazovi.

Svoju karijeru, Natalija Ibraimov započela je kao plesačica grupe Đogani Fantastiko u kojoj je upoznala i svog supruga Sanija Ibraimova, sa kojim je 30 godina u braku.

"Sani je bio od 12. do 24. godine u grupi, zajedno su krenuli da rade. Sani i Đoganijevi nisu u rodu, zajedno su krenuli da se bave plesom, oni su komšije, Sani, Gagi, Đole, Baki, Dača Dak i tako dalje. Oni su svi bili u grupi Đogani Fantastiko kao plesači. Ja sam u grupi bila od svoje 18. do 25. godine – dok se nisam porodila. Tada sam rekla Saniju da treba da osnujemo svoju grupu jer sam mislila da mi to možemo. Nisam htjela nikome ništa da otimam, ali tada je Đole mislio… Sani je bio Đoletu i Slađi desna ruka, bio je njihov najbolji igrač. Kad imate najbolje igrače, dobre ribe i frajere, onda imate marketing", rekla je Natalija i dodala:

"Za Đoleta je naš odlazak iz grupe bio prestrašan i nije razumio to, ali Sani je radio za smiješnu cijenu, nismo mogli da preživimo. Znam da mu nije bilo svejedno jer i ja kasnije kada sam imala svoju grupu, pa kada su nam djevojke otišle, znam kako je. Ali hvala Bogu, svi mi koji smo bili u grupi Đogani smo uspjeli. Saniju sam uvijek govorila da treba da bude zahvalan jer ja bih i bez njih bila pjevačica, a on je napravio karijeru sa Đoganijem. I ne samo Sani, nego i svi ostali – ko zna gdje bi danas bili da nije bilo Đoleta koji je došao iz Italije, video talentovane klince i otvorio tu čuvenu plesnu školu.“

