"Rođeni brat me mrzi, unakazili su me": Šok ispovijest naše poznate pjevačice, otkrila kroz šta prolazi

Natalija Trik FX otkrila da nije u dobrim odnosima sa rođenim bratom.

Natalija Trik FX, koja je godinama u braku sa kolegom Sanijem Trik FX, sa kojim je dobila sina, otkrila je da nije u dobrim odnosima sa svojim rođenim bratom, i priznanjem šokirala.

"Oni mene da komentarišu, oni koji su me unakazili. Ja nikad nikome nisam željela zlo, ali me je to osvijestilo, jer sami su se izdali. Ne mogu da kažem da mi je svejedno, jer jedan od tih osoba je moj rođeni brat, ali sam shvatila da ja tom čovjeku nikad u životu nisam ništa značila. Trebalo mi je 53 godine da shvatim, ali nažalost tako je. Žao mi je što je tako, jer da sam pogriješila, izvinila bih se, ali kad nešto ne pogriješiš, a neko te mrzi. Mrzi te rođeni brat, ej znaš koliko moraš da budeš jak, jer to je mnogo teško", rekla je Natalija za Hype Tv.

"Oprostila sam mu ružne stvari"

Natalija i Sani Trik FX važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, međutim nedavno je iznijela nepoznate detalje iz njihovog braka.

"U mladosti sam doživjela jako ružne stvari s njegove strane, to sam oprostila, nisam zaboravila, i život se nastavio dalje u dobrom smjeru. Sebi, sa ovom pameću nikada ne bih dozvolila stvari koje sam dozvolila tada", započela je Natalija, pa se nadovezala na "aferu" koju je navodno imala u rijalitiju sa Banetom Jankovićem, tadašnjim momkom pjevačice Katarine Živković:

"Ja nikada nisam voljela mlađe muškarce, niti volim sada. Ja volim ostvarene muškarce, da lijepo izgledaju, da su prosijedi, dobro situirane, jer sam i ja dobro situirana. Mlađi muškarac me nikada nije zanimao, pogotovo ne javno da se ja eksponiram, drugo ljudi ne kapiraju, ovo je Balkan, ja imam slobodnije ponašanje zbog mog plesa, znači ja i moj muž smo plesači i meni je normalno da izađem u klub i da đuskam sa nekim muškarcem, ali to ne znači da ja flertujem, da ja dajem njemu povod", objasnila je.

