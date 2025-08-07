Glumac ubijen nasred ulice dok je šetao psa: Pokušao da odbrani djevojku od pomahnitalog dečka

Terk je šetao svog psa Lanu kada je naišao na žučnu raspravu između tinejdžera i mlade žene na trotoaru.

Izvor: Instagram

Pozorišni glumac ubijen je usred bijela dana dok je u subotu ujutru šetao psa, nakon što je pokušao da pomogne ženi koja je bila uvučena u svađu.

Adam Terk (35), poznata ličnost u pozorišnim i fitnes krugovima Ričmonda u Virdžiniji, ubijen je ispred stambene zgrade u istorijskoj četvrti Čerč Hil, nakon što je prisustvovao sukobu između žene i njenog dečka.

Terk je pokušao da interveniše i smiri situaciju, ali je tom prilikom upucan. Napadač, 19-godišnji muškarac, zatim je okrenuo oružje ka sebi.

Oba muškarca zatečena su u kritičnom stanju kada je policija Ričmonda stigla oko 10:17 ujutru. Terk je prebačen u bolnicu, ali su povrede bile kobne.

Izvor: Instagram

Njegovi organi će biti donirani, što njegova porodica opisuje kao poslednji nesebičan čin čovjeka koji je stavio svoj život na kocku da bi zaštitio nekog kome je bila potrebna pomoć.

"Da Adam nije bio tamo, osoba kojoj je pokušao da pomogne danas ne bi bila živa", navela je porodica u saopštenju.

"To je ono što heroji rade – spasavaju tuđe živote."

