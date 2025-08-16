Ona je zapjevala sa Mirzom Selimovićem pred oduševljenim obožavaocima.
Pjevačica Marija Mikić nedavno je po treći put operisala glasne žice u Turskoj, a sada je po prvi put zapjevala nakon poslednje intervencije. U duetu sa kolegom Mirzom Selimovićem ponovo je stala pred publiku i oduševila sve prisutne.
Marija je prethodno otvoreno govorila o svom zdravstvenom problemu, ističući da je iza nje izuzetno težak period. Priznala je da je u jednom trenutku pomislila kako je njena muzička karijera možda zauvek završena.
Marija Mikić prvi put nastupila nakon operacije: Pjevačica iznenadila publiku na nastupu kolege
"Pet mjeseci strepim da li će uopšte ovaj dan doći. Pet mjeseci agonije, neprestane borbe. Depresije. Uspona, padova. Život je udarao sve jače i jače. Izgubila sam nadu, počela da razmišljam čime ću drugo da se bavim, gde je moja muzika, da li će je ikada više biti. Ko ću biti ja? A ovi ljudi.... nisu dali da padnem. Bili su neprestani vjetar u leđa i kada me čuju kako zvučim, i kada sagnu glavu pa me gledaju u oči i kažu: 'Ozdravićeš'. I evo ga dan....", pričala je Marija.
"Ponovo ja, ponovo pjevam u kolima, ponovo pričam sa ljudima a da se ne bojim ničega, ponovo se smijem, ponovo čitam priče svojoj djeci pred spavanje... Ovo je moj omiljeni video ikada, vaši osmijesi su meni sve. Idemo dalje!", napisala je ona.