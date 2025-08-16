Marija Mikić prvi put nastupila nakon operacije: Pjevačica iznenadila publiku na nastupu kolege

Ona je zapjevala sa Mirzom Selimovićem pred oduševljenim obožavaocima.

Izvor: Instagram printscreen/ tixi.mne

Pjevačica Marija Mikić nedavno je po treći put operisala glasne žice u Turskoj, a sada je po prvi put zapjevala nakon poslednje intervencije. U duetu sa kolegom Mirzom Selimovićem ponovo je stala pred publiku i oduševila sve prisutne.

Marija je prethodno otvoreno govorila o svom zdravstvenom problemu, ističući da je iza nje izuzetno težak period. Priznala je da je u jednom trenutku pomislila kako je njena muzička karijera možda zauvek završena.

"Pet mjeseci strepim da li će uopšte ovaj dan doći. Pet mjeseci agonije, neprestane borbe. Depresije. Uspona, padova. Život je udarao sve jače i jače. Izgubila sam nadu, počela da razmišljam čime ću drugo da se bavim, gde je moja muzika, da li će je ikada više biti. Ko ću biti ja? A ovi ljudi.... nisu dali da padnem. Bili su neprestani vjetar u leđa i kada me čuju kako zvučim, i kada sagnu glavu pa me gledaju u oči i kažu: 'Ozdravićeš'. I evo ga dan....", pričala je Marija.

"Ponovo ja, ponovo pjevam u kolima, ponovo pričam sa ljudima a da se ne bojim ničega, ponovo se smijem, ponovo čitam priče svojoj djeci pred spavanje... Ovo je moj omiljeni video ikada, vaši osmijesi su meni sve. Idemo dalje!", napisala je ona.