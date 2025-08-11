logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marija Mikić prvi put o razvodu od Jovana: Hitno reagovala nakon što je bivši objavio njen snimak

Marija Mikić prvi put o razvodu od Jovana: Hitno reagovala nakon što je bivši objavio njen snimak

Autor Đorđe Milošević
0

Marija se oglasila putem Instagrama i otkrila detalje nakon njegove reakcije na mrežama.

Marija Mikić prvi put o razvodu od Jovana: Hitno reagovala nakon što je bivši objavio njen snimak Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Marija Mikić nedavno je iznenadila javnost saopštenjem da se razvodi od supruga Jovana, sa kojim ima dvoje djece.

Mnogi su u prvi mah pomislili da je sve dobro osmišljen marketinški trik, budući da je Marija tada izbacila i novu pjesmu, međutim, sve se na kraju ispostavilo kao tačno i par se razišao.

Ipak, ponovo su podigli buru kada je Jovan podijelio Marijin snimak sa ljetovanja, zbog čega su mnogi pomislili da su svi zajedno na odmoru, sve dok Marija sada to nije demantovala oglašavanjem na Instagramu.

"Ne znam da li je u današnje vrijeme toliko nenormalno da, ako se dvoje ljudi rastanu, djeca moraju da pate? Svom bivšem mužu redovno šaljem slike, snimke i dogodovštine i zajedno se dogovaramo oko svega što je vezano za našu djecu. To ne znači da smo na moru zajedno, niti bilo šta slično. Iako sam rekla da se neću oglašavati na ovu temu, iako sam se sklonila da ozdravim, morala sam. Normalna komunikacija je odlika odgovornih ljudi prema tim malim i nedužnim bićima", napisala je između ostalog Marija.

Tagovi

marija mikić muž djeca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ