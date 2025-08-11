Marija Mikić prvi put o razvodu od Jovana: Hitno reagovala nakon što je bivši objavio njen snimak

Marija se oglasila putem Instagrama i otkrila detalje nakon njegove reakcije na mrežama.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Marija Mikić nedavno je iznenadila javnost saopštenjem da se razvodi od supruga Jovana, sa kojim ima dvoje djece.

Mnogi su u prvi mah pomislili da je sve dobro osmišljen marketinški trik, budući da je Marija tada izbacila i novu pjesmu, međutim, sve se na kraju ispostavilo kao tačno i par se razišao.

Ipak, ponovo su podigli buru kada je Jovan podijelio Marijin snimak sa ljetovanja, zbog čega su mnogi pomislili da su svi zajedno na odmoru, sve dok Marija sada to nije demantovala oglašavanjem na Instagramu.

"Ne znam da li je u današnje vrijeme toliko nenormalno da, ako se dvoje ljudi rastanu, djeca moraju da pate? Svom bivšem mužu redovno šaljem slike, snimke i dogodovštine i zajedno se dogovaramo oko svega što je vezano za našu djecu. To ne znači da smo na moru zajedno, niti bilo šta slično. Iako sam rekla da se neću oglašavati na ovu temu, iako sam se sklonila da ozdravim, morala sam. Normalna komunikacija je odlika odgovornih ljudi prema tim malim i nedužnim bićima", napisala je između ostalog Marija.