Seka i Dara u istom avionu i hotelu u Crnoj Gori: Svi detalji šok susreta bivših drugarica, jedna bježala po Budvi

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Youtube/printscreen/AmigShow

Dara Bubamara već godinama ne priča sa svojom nekadašnjom prijateljicom Sekom Aleksić. Novosađanka je više puta u intervjuima isticala da koleginici ne želi da kaže ni "zdravo", ali nedavno je došlo do neprijatnog susreta između njih dvije, i to u avionu kojim su obije letjele za Crnu Goru, pošto su isto veče imale nastupe u Budvi, u diskotekama koje se nalaze jedna blizu druge.

Seka zbrisala taksijem

Prema priči sagovornika koji se našao na letu s njih dvije, Dara je prva ušla u avion i s menadžerom se smjestila na svoje mjesto u biznis klasi. Nekoliko minuta kasnije, u avion je ušla Seka u društvu prijatelja.

"Čim je kročila u letilicu, odmah je primijetila Daru, koja je i nju vidjela, ali odmah je okrenula glavu, ne želeći da gleda u njenom pravcu. Aleksićeva se u momentu zacrvenila, situacija je bila baš neprijatna, i svi koji su bili u tom dijelu aviona i vidjeli šta se dešava očekivali su da će Dara nešto dobaciti Seki, ali ona ju je potpuno izignorisala. Aleksićeva je onda brže-bolje sjela na svoje mjesto, koje je bilo samo jedan red iza Dare. Bukvalno ih je dijelilo samo nekoliko centimetara. Daru nije iznerviralo to što je vidjela bivšu drugaricu, pošto je sve vrijeme bila odlično raspoložena, pričala je s menadžerom i snimala storije za Instagram, dok je Seka bila mirna kao bubica i sve vrijeme gledala u telefon. Kad je avion sletio, Bubamara je izašla prva, a Seka je sačekala nekoliko minuta, pa je i ona uzela svoj kofer i krenula ka pasoškoj kontroli, kako bi opet izbjegla susret s njom oči u oči", priča Kurirov sagovornik.

Ipak, sudbina je htjela da ovo ne bude njihov jedini susret tog dana, jer su imale rezervisan isti hotel. O detaljima je pričao dobroobaviješten izvor.

"Dara je prva stigla u luksuzni hotel koji je vrlo popularan u Budvi i koji pjevačice najčešće biraju kad dođu da pjevaju na crnogorskom primorju. Kad je Seka došla i krenula ka recepciji, vidjela je da se Bubamara baš u tom trenutku čekira. Nije mogla da vjeruje da joj se to dešava i da su rezervisale isti hotel i uopšte nije željela da sebe dovede u neprijatnu situaciju da ih neko snimi ili uslika i da se izmišljaju svakakve priče. Odmah se sklonila i pozvala nekog da joj hitno nađe drugi hotel. Baš je djelovalo kao da bježi od Dare. Ubrzo je s prijateljem izašla iz hotela i sjeli su u taksi i negdje se odvezli. Obije su te večeri imale veoma uspješne, posjećene nastupe, a niko nije mogao ni da pomisli da je samo nekoliko sati prije toga moglo svašta da se dogodi", zaključuje izvor.

Dari je koleginica bajata priča

Ekipa Kurira je pozvala Daru, ali ona nije bila raspoložena da komentariše Aleksićevu, pa je u svom stilu odgovorila:

"Iskreno, baš me briga za nju. U posljednje vrijeme me stalno spominje jer joj treba marketing, priča neke bajate priče. Ne želim više nikome da pravim reklamu, svi su drugi za mene vazduh", poručila je pjevačica, dok Seka nije odgovorila na poziv.

