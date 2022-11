TO SA CECOM IDE NJOJ NA ČAST I OBRAZ! Karleuša urnisala Bikovića, pa raspalila i po Dari Bubamari - "To su NEKE IGRICE!"

Jelena Karleuša prvi put komentarisala sukob sa Darom Bubamarom koju je nedavno blokirala na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen/MONDO/Stefan stojanović/PINK tv/screenshot

Jelena Karleuša okupila je brojne medije povodom velikog novogodišnjeg nastupa koji će održati u jednom od najpopularnijih prestoničkih hotela, a ovom prilikom dotakla se i brojnih aktuelnosti i tema koje je ovih dana prate.

Nakon što je još jednom raspalila po Milošu Bikoviću, ali i otkrila zbog čega generalno ne podnosi glumce, Jelena se dotakla i nedavnog sukoba sa Darom Bubamarom. Podsetimo, Karleuša je nedavno na društvenim mrežama blokirala svoju koleginicu i nekadašnju prijateljicu Daru, nakon što je u jednom intervjuu zdušno hvalila Cecu Ražnatović.

Ubrzo je na Darinom Instagramu osvanuo i stori sa Cecom u kojem su se ljubile u grlile, a mnogi su samo čekali da Karleuša odreaguje i na ovo. Nedugo zatim se na internetu pojavio snimak u kojem se Jelena ludo provodila na nastupu Darine ljute suparnice - Seke Aleksić! U dugoj crnoj haljini i u društvu najužih prijatelja i saradnika, pevačica je igrala i pevala Sekine hitove, te su mnogi ovaj potez protumačili kao odgovor na pomenuti stori.

Pogledajte 00:22 Karleuša igra dok Seka peva Izvor: Facebook Izvor: Facebook

Sada je svoj komentar dala upravo Jelena:

"To je Darina stvar, to je njen izbor i njena odlučila i prosto ide njoj na čast i obraz. Sad vi sa Sekom pravite vatru gde je nema, pravite mi problem sa pevačicama. Pevačice su generalno jako sujetne, zaključno i sa mnom i jako su osetljive na te odnose. Kad se jedna druži s drugom to je ljubomora kao da smo u vezi, braku... Moram da kažem da ja nisam znala da će Seka Aleksić nastupati na toj proslavi. Mogu samo da kažem, kada je reč o Seki, nisam je jako dugo videla uživo i izgleda mnogo lepše i mršavije nego na slikama koje se objavljuju i moram da kažem da je mnogo lepa žena", započela je Jelena, pa priznala da li ju je Darin postupak povredio:

"Ništa me nije povredilo, to su neke igrice... Znate kako, kad učinim jednu dobru stvar, ja je ne činim da bi mi neko uzvratio dobro. Kada bih išla sa pretpostavkom da će meni ljudi vratiti generalno bih bila razočarana žena, jer obično i nažalost sve što sam ikada ikome lepo učinila, pomogla uglavnom se nekako ne desi taj revanš i to ne očekujem. Dobro je dok sam u mogućnosti da budem dobar čovek i mogu da pomažem, a da mi ne treba ničiji revanš. Mene Dara nije razočarala, naprotiv."

Ovako je Jelena izgledala na konferenciji za medije:

Vidi opis TO SA CECOM IDE NJOJ NA ČAST I OBRAZ! Karleuša urnisala Bikovića, pa raspalila i po Dari Bubamari - "To su NEKE IGRICE!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 17 17 / 17

Podsetimo, Seka Aleksić i Dara Bubamara posvađale su se koko termina koncerata, Tada je Seka svoj koncert zakazala nekoliko dana pre Darinog, što je nju razbesnelo. Pevačica je u nekoliko navrata i u emisijama govorila kako Aleksićeva nije ispala fer, naročito jer je ona prva najavila svoj koncert, dok se Seka branila govoreći da "svako ima svoju publiku", te da će ista posetiti koncert koji želi.

Ovako je o Seki pričala Dara:

Dara Bubamara o Seki Aleksić Izvor: YouTube/AmiG Show

A ovako se branila Seka: