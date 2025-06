"Ma šta ima ona mene da voli, izdala me": Seki neće biti dobro kad ovo čuje, željela pomirenje, Dara joj odbrusila

Seka Aleksić nedavno je otkrila nepoznate detalje koji su prethodili svađi sa koleginicom, sada se oglasila i Dara.

Izvor: Instagram/DaraBubamara

Pjevačica je otvoreno govorila o tome što je Seka prvi put izjavila da bi voljela da se pomiri sa Darom, te da bi je sigurno zagrlila.

Sada je sve prokomentarisala i Dara, a ove riječi nimalo se neće svidjeti njenoj koleginici.

"Ma ona sad priča: 'Ja nju volim, ja bih nju zagrlila'. Ma šta ima ona da me voli? Izdala me. Želi marketing preko mog imena, i to je očigledno. Da li me voljela kada je organizovala koncert u vrijeme kada je trebalo i ja da imam Arenu?S druge strane, ja sam napravila spektakl, a ona znanje imanje sa tri svjećice", rekla je Dara bez dlake na jeziku i poručila da se nikada ne bi pomirila sa Aleksićevom.

Na pitanje da li su je nekada menadžeri potkradali, Dara je izjavila: "Sigurno da jesu na početku karijere, ali ne mogu sad da se sjetim konkretne situacije. Svakako, neka im je prosto. Ja sam otišla dalje."

Pjevačica je govorila i o svom privatnom životu, i priznala da sada nema momka. Na pitanje voditelja ko je bolji frajer: Miloš Biković, Saša Kovačević, Bojan iz Lexington benda ili Nikola Rokvić, Dara je rekla:

"Prvo mjesto za mog dragog kolegu Nikolu".

(Blic / MONDO)