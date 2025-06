Seka odgovorila na Darine prozivke: Novosađanka oplela po koleginici, ova je "oladila" u emisiji

Pjevačice Seka Aleksić i Dara Bubanara su nedavno govorile o sukobu starom čak 8 godina.

Pjevačica Seka Aleksić je nedavno govorila o sukobu s koleginicom Darom Bubamarom, zbog organizovanja koncerta prije osam godina. Iako je Seka poručila da bi danas "zagrlila Daru", plavokosa Novosađanka je oštro oplela po njoj:

"Ma ona sad priča: 'Ja nju volim, ja bih nju zagrlila'. Ma šta ima ona da me voli? Izdala me. Želi marketing preko mog imena, i to je očigledno. Da li me voljela kada je organizovala koncert u vrijeme kada je trebalo i ja da imam Arenu?S druge strane, ja sam napravila spektakl, a ona znanje imanje sa tri svjećice", rekla je Dara bez dlake na jeziku i poručila da se nikada ne bi pomirila sa Aleksićevom.

Seka je sada gostujući u emisiji "Intriganto" poručila da se poslednji put oglašava na temu Dare Bubamare. Priznala je da nije čula šta je sve koleginica izjavila o njoj, ali je rekla sledeće:

"Čovjek kad govori on govori više o sebi nego o drugima I tu treba staviti tačku. Nemam šta da pričam o Dari Bubamari".