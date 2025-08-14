"Nisam znao da ima 14 godina": Pjevač progovorio o bivšoj, tvrdi da ga je lagala, zbog nje iz Danske dolazio za Beograd

Boban Rajović prisjetio se svoje četvorogodišnje veze sa devojkom koja je navodno lagala za godine

Izvor: Kurir TV

Boban Rajović je u više navrata govorio o svom burnom ljubavnom životu, a jednom prilikom dotakao se i jedne od prvih ljubavi.

Ta djevojka zapravo je imala 14 godina, ali je, kako pjevač tvrdi, lagala za godine. Oni su u početku imali vezu na daljinu s obzirom da je tada živio u Danskoj, a ona u Beogradu, ali mu to nije bio problem.

"Devojka je živela u Beogradu, a ja u Danskoj. Ta je veza trajala nekih četiri godine. Nije mi bilo teško da pređem tolike kilometre i da dođem da je vidim. Čim sam dobio vozačku dozvolu, dolazio sam čak iz Danske da vidim svoju simpatiju. Možete li zamisliti mene sa osamnaest godina i nju koja je lagala da ima šesnaest, a u stvari je imala četrnaest " rekao je Boban Rajović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Inače, pjevač je u brak ušao veoma mlad, a njegova sadašnja supruga zapravo je sestra njegovog najboljeg druga.

"Imao sam 20 godina kad sam se oženio. Znači 6. decembar je bio, a ja sam 25. decembra napunio 21 godinu. Gaga moja je imala 19 godina i to se desilo tako što smo se mi poznavali, njen brat od strica je bio moj najbolji drug tada, i družili smo se, i desilo se da sam se zaljubio baš u njegovu sestru, što je njemu bilo malo krivo. Kaže on meni: "Hiljadu žena, našao si baš moju sestru!" Tu je malo došlo do konfuzije između njega i mene " ispričao je Boban za "Grand".

