Pričao da ga je rođena sestra silovala, a onda ga našli mrtvog u kadi: Stravična ispovjest pjevača ledila krv u žilama

Tijelo mlađeg brata Nika Kartera, pjevača benda Backstreet boys, Arona Kartera, pronađeno je u kadi, a tad se tragična sudbina mladog muzičara počela odmotavati pred očima javnosti.

Muzičar Aron Karter preminuo je 2022. godine u svom domu usljed posljedica predoziranja komprimovanim zrakom iz limenki i lijekovima. Njegovo tijelo pronađeno je u kadi, a tada su detalji tragične sudbine mladog muzičara počeli da izlaze u javnost.

Kasnije se saznalo da mu je bivša verenica Melani Martin slala poruke u kojima mu je govorila da će umrijeti, kao i da su Aronovoj smrti doprinijeli ne samo njen zlostavljanje, već i zlostavljanje na internetu, odnosno sajber-nasilje.

Prema riječima pjevačevog menadžera Tejlora Helgesona, Aron je duže vrijeme bio meta konstantnih negativnih i zlonamjernih komentara na društvenim mrežama. Bio je svakodnevno izložen porukama mržnje, a njegova psihička snaga više nije mogla da izdrži takav pritisak.

Teške optužbe protiv članova porodice

Neposredno prije smrti, Aron je javno optužio svoju pokojnu sestru Lesli Karter za se*sualno zlostavljanje, kao i svog brata Nika Kartera.

Nekoliko dana prije tragičnog kraja, na Tviteru je pisao protiv pjevača grupe Bekstrit Bojs, koji je protiv njega podnio zahtjev za zabranu prilaska nakon što mu je Aron slao poruke u kojima je pominjao razmišljanja o ugrožavanju života njegove partnerke i njihovog nerođenog djeteta.

Smrt sestre Lesli Karter

Lesli Karter, jedna od četvoro njegove braće i sestara, preminula je 2012. godine u 25. godini nakon predoziranja ljekovima na recept.

"Moja sestra Lesli patila je od bipolarnog poremećaja i uzimala je litijum kao terapiju. Nikada joj se nije sviđalo kako se zbog toga osjećala, a kada bi prestala da uzima ljekove, radila bi stvari koje nikada nije namjeravala. Zaista vjerujem u to. Imao sam 10 godina...", napisao je Aron na Tviteru.

"Moja sestra me je silovala od moje desete do trinaeste godine, u periodima kada nije uzimala terapiju", naveo je on u jednoj od objava.

Optužbe protiv brata i ljudi iz industrije

Aron je takođe tvrdio da su ga na početku karijere zlostavljale prateće plesačice.

"A moj brat me je zlostavljao čitavog života", napisao je.

"Nik je sada na redu da kaže istinu o onome što je učinio jednoj od devojaka u mojoj porodici. Pošto je moja istina izašla na videlo, nadam se da će sve preživele žrtve napada ili silovanja pronaći mir i pravdu", poručio je neposredno prije smrti.

Sudbina porodice Karter obilježena je nizom tragedija. Lesli Karter preminula je 2012. godine, Aron Karter umro je 2022. u 34. godini života, dok je Bobi Džin Karter preminula 2023. godine u 41. godini. Sve troje izgubili su život usled posledica upotrebe narkotika.