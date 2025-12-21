Ove izjave dolaze u trenutku kada demografska situacija u Rusiji postaje sve ozbiljnija. Ukupna stopa fertiliteta pala je na oko 1,4 djece po ženi, znatno ispod nivoa proste reprodukcije od 2,1, a prošle godine zabilježeno je samo nešto više od 1,22 miliona rođenih beba

Izvor: YouTube printcreen

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je apel mladima u Rusiji da ranije stupaju u brakove kako bi se povećao natalitet u zemlji, pozivajući se na tradicije Severnog Kavkaza. Tokom svoje godišnje televizijske emisije „Direktna linija“, Putin je istakao: „Porodice u Severnom Kavkazu često se formiraju u mladim godinama i to bi trebalo da bude primjer ostatku zemlje.“ Kao ilustraciju naveo je čečenskog lidera Ramzana Kadirova i njegovu veliku porodicu, dodajući: „Rusi bi trebalo da daju prednost ranijem osnivanju porodice, umjesto da odlažu rađanje djece zbog obrazovanja, karijere ili finansijske sigurnosti.“

Ove izjave dolaze u trenutku kada demografska situacija u Rusiji postaje sve ozbiljnija. Ukupna stopa fertiliteta pala je na oko 1,4 djece po ženi, znatno ispod nivoa proste reprodukcije od 2,1, a prošle godine zabilježeno je samo nešto više od 1,22 miliona rođenih beba, što je najmanji broj od 1999. godine i oko trećinu manje nego 2014. Putin je rekao: „Ovo je problem koji pogađa većinu razvijenih zemalja. Stope nataliteta su još niže u Japanu i Južnoj Koreji. Ipak, rađanje djece je moralna i duhovna dužnost, a ne ekonomska odluka.“

Rusija je prošle godine zabilježila prirodni pad stanovništva od oko četiri miliona ljudi, a u prvom kvartalu ove godine broj rođenih dodatno je pao za 4 posto, dostigavši najniži nivo u posljednja dva vijeka. Kao odgovor, ruska statistička služba ograničila je pristup detaljnim demografskim podacima. Putin je više puta pomjerao rokove za preokret demografskog pada, prvo na 2024, a potom na 2030. Prema aktuelnim nacionalnim planovima razvoja, vlada namjerava da poveća stopu fertiliteta na 1,6 do 2030. godine i na 1,8 do 2036.

Kako bi se ti ciljevi ostvarili, vlasti promovišu strategiju usmjerenu na porodicu, koja uključuje kampanje u korist velikih porodica, usađivanje tradicionalnih vrijednosti u medije i reklame, kao i uvođenje nagrada za bake i deke sa velikim brojem unučadi. Rusija je takođe počela sa uvođenjem novih ograničenja za zabavne sadržaje za koje vlasti smatraju da promovišu dobrovoljni život bez djece. Prema novim smernicama, regulator Roskomnadzor naložio je bioskopima i striming-platformama da blokiraju ili uklone sadržaje koji „podstiču“, „opravdavaju“ ili prikazuju prednosti odbijanja roditeljstva, ili koji roditeljstvo i život bez djece predstavljaju kao društveno ravnopravne izbore.