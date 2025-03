"Ja sam pala za mafiju, za šta si ti?": Ceca i Boban Rajović o zatvorskim danima, ranije spominjao pokušaj ubistva

Pjevačica je bila iznenađena saznanjem da je Boban Rajović svojevremeno bio u zatvoru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zatvorski dani Svetlane Cece Ražnatović ponovo su postali tema javnosti kada je prije nekoliko mjeseci emitovana popularna serija "Sablja", a nije tajna da je pjevačica svojevremeno prošla pravu golgotu.

Kako se kasnije otkrilo, njoj su dani u Centralnom zatvoru veoma teško padali, a čuvarke su otkrile i da je često plakala.

Srećom, danas je sve to daleko iza nje, a pjevačica se nerijetko i našali kada se osvrne na tu situaciju, kao što je bio slučaj u poslednjoj epizodi emisije "Ceca show".

Ona je, između ostalih, ugostila i Bobana Rajovića, a potom je u segmentu "pitanja publike" otkrila da je i on svojevremeno bio na robiji.

Jedno od pitanje je glasilo šta mu je bilo najteže tokom boravka u zatvoru, na šta ga je Ceca začuđeno pitala: "Molim, gdje si bio? Baš sam iznenađena, nisam znala za to."

Boban se duhovito nadovezao: "Tamo gdje i ti."

Zatim je objasnio: "U Danskoj sam bio. Meni se to desilo nakon drugog izdatog albuma, čekala me je neka kazna. Mutio sam tada dosta toga i onda se sve skupilo na jedno mjesto. Sada se šalim, svako treba tamo da ide da se odmori."

"Ako sam ja pala za mafiju, za šta si ti?"

Ceca je bila iznenađena odgovorom:

"Ovo je za mene šok! Ako sam ja pala za mafiju, za šta si ti?"

Boban je kroz smijeh odgovorio:

"Pa ovo je bila kvazi mafija."

Boban Rajović je zaključio duhovito:

"Bio sam nestašnog duha i jednog dana to moraš da odrobijaš."

Zbog čega je Rajović bio u zatvoru?

Iako u Cecinoj emisiji nije želio da ulazi u detalje zbog čega je svojevremeno robijao, Boban Rajović je prije izvjesnog vremena otkrio sve o zatvorskim danima.

"Bilo je raznih problema kod mene i to je neka ljudska karma. Imao sam teških trenutaka, ali sada kad sam zreliji, ne stidim se nijedne sekunde svog života. Imao sam nekih pubertetskih nestašluka, tako da sam bio iza brave jedno dva puta, ali i to je za ljude. U svakom slučaju, to me je opametilo i osnažilo", ispričao je on prije nekoliko godina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Što se mene tiče, prvi put sam u zatvoru bio zbog utaje poreza, a drugi put zbog pokušaja ubistva", zaprepastio je Boban sve svojevremeno u studiju u "Ami Dži" šou, a onda dodao da je istina ipak drugačija - "Kada si mlad i odeš u neku sređenu državu ne možeš tek tako da ignorišeš zakone. U zatvoru sam bio zbog saobraćajnih prekršaja. U jednoj sređenoj državi ideš u zatvor zbog nekoliko saobraćajnih prekršaja, prolaska kroz crveno svijetlo i svađanja sa policajcem koji te je zaustavio. Iskren da budem, volio bih da idem u taj zatvor, o kom vam pričam, bar jednom godišnje pošto je tamo kao da si na odmoru. To je otvoreni zatvor, možeš da izađeš kad god hoćeš", objasnio je Rajović svoje mladalačko iskustvo sa policijom.

(Blic.rs/Mondo)